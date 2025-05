Delegación de Gobierno abrirá expedientes a los agricultores que protestaron en Don Benito

josé tomás palacín/redacción Badajoz Miércoles, 23 de febrero 2022, 15:17 | Actualizado 18:50h. Comenta Compartir

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, ha pedido en su visita a un centro educativo en Montehermoso (Cáceres) que se acabe con la «espiral» que se vive en el sector agroganadero de la región.

Estas declaraciones vienen a raíz de los momentos de tensión que se vivieron ayer por la tarde en la Plaza de España de Don Benito entre agricultores -que organizaron una tractorada esa misma mañana- y la Policía Nacional. Todo ello, en plena visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la fusión entre las localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena.

Por todo ello, el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, ha anunciado la apertura de expedientes «a consecuencia de esas actuaciones, de esas actividades desarrolladas por este grupo de ciudadanos.

«La Delegación del Gobierno llevará a cabo la correspondiente investigación y apertura de expediente, del que puedan derivarse las consiguientes responsabilidades que hayan podido incurrir alguno de ellos de cualquier tipo», y que estas pueden ser administrativas, penales o de cualquier otro orden, ha especificado.

Cabe recordar que el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha pedido a la Delegación del Gobierno que «actúe como tenga que actuar» contra los manifestantes «violentos».

Una actuación «proporcionada»

El subdelegado del Gobierno en Badajoz ha calificado de «proporcionada» la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la protesta de agricultores, «cuyo número no era muy abundante, pero que sí era muy ruidoso y con una actitud bastante agresiva y violenta».

Según él, «tuvieron que emplearse a fondo para contener esa actitud agresiva de una manera proporcionada y evitando mayores alteraciones del orden público y mayores riesgos para la integridad de los propios integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del resto de ciudadanos«.

Del mismo modo, el presidente de la Junta ha repetido de nuevo ante los medios que «lo vengo diciendo y se lo he dicho además a ellos. Se puede tener la razón, y tienen razones sobradas para poderse manifestar, pero con la violencia y con los insultos se pierde toda la razón».

Según él, «alguien» debería hacer «algo» para intentar reconducir esos comportamientos. «Porque no conducen absolutamente a nada, más además en un país y en una región donde estamos siempre abiertos al diálogo».

«A los primeros que perjudica es a los propios agricultores y ganaderos. Bien haría alguien por su parte de intentar pararla», ha reiterado.

El campo protesta: «Estábamos allí pacíficamente»

Juan Francisco Chamorro, líder de la Asociación del Sector Primario Extremeño (Aseprex) indica que les quieren callar a base de denuncias. «Nos quieren tener siempre sometidos porque somos gente que incomoda y que deja a la vista de la opinión pública las evidencias en las que se quedan los dirigentes». Y subraya también que lo que hacen es tramitar expedientes y denuncias para que «cada vez sea menor este apoyo, que nunca antes había sido así en Extremadura, donde más del 80% del campo lleva una estrategia conjunta. La gente nos aplaudía por donde pasábamos».

«No entiendo la rigurosidad con la que se nos trató», declara por su parte Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, sobre los momentos de tensión que se vivieron en la tarde de ayer en Don Benito. «Me parece muy fuerte que la Junta diga estas cosas. Al final, los 'violentos' somos los que recibimos los palos».

Y explica: «Estábamos en Plaza España, pacíficamente, intentando trasladar nuestras reivindicaciones al presidente del Gobierno. Me parece vergonzoso que Sánchez tenga que venir con guardia pretoriana y no escuche a su pueblo. Para lo de ayer no hace falta ni Falcon ni nada, se puede quedar a gusto en su despacho».

La idea, según Metidieri, era –«ingenuos de nosotros», apunta- trasladar al presidente la situación que vive el campo. «Lo hemos intentado con la Junta y ha sido imposible. Con el Ministerio tampoco. Y con el presidente, por lo visto, tampoco».

Reclama que pedían solucionar el endurecimiento ambiental de la PAC -que afectará a la producción nacional-; la subida de insumos, abonos, fitosanitarios, fertilizantes, entre otros o la problemática de la reforma laboral. «Muchas reivindicaciones no son cuestión de dinero, sino de voluntad política. Como la burocracia, que pedíamos que se simplificase y que no ha servido de nada».

Por otro lado, el Aseprex señala que lo de ayer Don Benito fue, desde el primer minuto, una «provocación» para los agricultores y ganaderos de Extremadura. «Había muchos días para venir a bautizar esta fusión de Villanueva y Don Benito. Que nadie se confunda, estamos a favor, nuestra protesta no iba sobre eso, que la tractorada llevaba más de mes y medio organizada. ¿No tenía el presidente del Gobierno otro hueco en su apretada agenda para venir?».

Chamorro ha querido dejar claro que los agricultores y los ganaderos han estado durante toda la manifestación haciendo lo posible para que no hubiera tensiones: «No tenemos problemas con los policías, ni ellos con nosotros. Que no se manche ni el nombre de los agricultores ni el de la policía, que siguen siendo ejemplares».