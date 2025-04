El tomate trata de resistir en su campaña más complicada

José Mayoral, de 74 años, acaba de empezar la cosecha de tomate. «Me parece que no voy a ser uno de los agricultores peor parados ... este año», comenta mientras uno de sus dos hijos y su yerno trabajan con el tractor y el remolque que se llena mientras avanza una cosechadora por una parcela de Santa Amalia, en las Vegas Altas del Guadiana. En Villanueva de la Serena, José Gil, de 44 años, dice que «estoy aprendiendo a resignarme con esto del campo» al verificar que va a perder aproximadamente un millón de kilos respecto a hace un año. La sequía le hizo bajar de 42 hectáreas de tomate a 30. «Y encima ahora van a rendir menos por la falta de lluvia», señala. «No vamos a poder hacer frente a todos los kilos contratados, es evidente».

Arranca en Extremadura la campaña del tomate más complicada, como poco, de lo que va de siglo. La comunidad autónoma, una de las primeras regiones productoras en el mundo de esta hortaliza, tendrá alrededor de 5.000 hectáreas menos en esta campaña dedicadas al cultivo del tomate para industria. Y, además, recolectará menos kilos sobre los previstos a principios de año.

«Desde la sequía de 1996 no he visto una cosa igual, tan malo el año en todo. No solo ya es que pudiéramos plantar menos sino que encima luego la primavera y el verano ha venido terrible, con calores y plagas de nematodos que han machacado las parcelas», confirma el agricultor villanovense.

Es uno de los afectados por el recorte de agua de esta campaña al formar parte de la comunidad de regantes del Canal de Orellana, los más damnificados en esta campaña por contar con menos agua de inicio para cultivos como el tomate, el maíz o el arroz, este último prácticamente testimonial en este año.

Domingo Fernández, presidente de la cooperativa Tomates del Guadiana y del grupo cooperativo Acopaex, analiza de forma general el contexto de inicio de la campaña tomatera, que este año seguramente no se prolongará más allá de agosto. Habitualmente terminaba a mitad de septiembre.

Historia

«Se han juntado casi todos los factores negativos que podíamos tener. Y digo casi porque el precio firmado de forma general en los contratos entre productores e industria, los 102 euros por tonelada, son buenos pero es que la subida se la come los costes de producción».

Son 24 euros más que en la campaña pasada, pero, cuando se firmaron los acuerdos, en febrero pasa, los gastos por hectárea habían subido ya un 30% y en un 100% el precio de los fertilizantes.

En febrero, en un artículo publicado por este diario, Juan Francisco Blanco, presidente del grupo de tomate para industria de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, cifraba en 8.900 euros el coste medio por hectárea.

Ampliar Una trabajadora selecciona el producto antes de ser transformado

«Es la campaña más complicada, la peor, desde que hace 21 años se puso en marcha Tomates del Guadiana. Eso es seguro», señala Fernández a HOY mientras camina por las instalaciones de la gran cooperativa, una de las referentes del sector tomatero extremeño.

A lo largo de una campaña puede gestionar 400 millones de kilos. La capacidad de transformación diaria alcanza los 8,2 millones de kilos de tomates. Con la última ampliación de la fábrica, Tomates se convierte en la primera de Europa en capacidad productiva diaria.

Está situada cerca de la pedanía de Yelbes, en el término municipal de Medellín, aunque la localidad más próxima, prácticamente pegada a ella, es Santa Amalia.

Cuenta con 200 agricultores socios, a título individual, más tres socios colectivos, que son las cooperativas de San Isidro, de Villanueva de la Serena, la Río Búrdalo, de Santa Amalia y la de Valdetorres.

Se han plantado unas 18.700 hectáreas frente a las 23.300 de la campaña pasada

José Mayoral es uno de sus socios. Cosecha esta semana 3,5 hectáreas en Santa Amalia. «Mira esos tomates amarillos, están así por el calor exagerado, no porque no hayan madurado. De todas formas, me parece que voy a tener buena producción en comparación a otra gente», indica el tomatero amaliense.

«Lo peor de la campaña es la merma sobre lo que se pensaba que íbamos a tener», refrenda el veterano agricultor, quien recuerda que las dificultades de otras campañas siempre llegaban por la fijación de un precio por parte de la industria que satisfaga a los productores, «pero este año el problema principal no es el precio lamentablemente sino otras cosas que no se podían saber que iban a estar tan mal como los fertilizantes, el gasóleo o la falta de agua».

Los datos de la Mesa del Tomate de Extremadura de inicios del verano indicaban que el número de hectáreas plantadas en la comunidad autónoma eran 18.748 hectáreas frente a las 23.340 hectáreas de la campaña pasada. Esto es, ya se producía una primera criba respecto al año anterior.

Con ellas se estima se pueden llegar a 1,75 millones de toneladas, con un rendimiento medio por hectárea de 93,8 toneladas.

Hay, de inicio, 5.000 hectáreas menos, y la media de cosecha va a caer respecto a 2021

«Mucho me parece rendimiento viendo al final como ha ido junio y julio...y como estamos en agosto, donde tampoco ha refrescado casi nada. Creo que en muchos casos no se va a superar las 80. Ha sido un final de primavera y un verano completo muy malo», sentencia el presidente de Tomates del Guadiana.

Costes desorbitados

Sostiene Domingo Fernández que la conjunción de menos cosecha de antemano por menos hectáreas sembradas y menos producción y el encarecimiento de insumos y en general del coste de la vida forman una realidad «preocupante» para el sector tomatero extremeño.

Ampliar Un camión cargado de tomate llega a la coperativa J.M.ROMERO

.

Es cierto que los precios que reciben los agricultores y a los que vende también la industria son mayores. Solo el tomate concentrado, calcula Fernández, se paga un 50% más que la campaña pasada «pero es que los costes generales se comen esa subida».

El presidente de Tomates del Guadiana pone como ejemplo evidente de esta situación a la propia cooperativa en un apartado, el energético.

«Normalmente pagamos entre dos y tres millones de euros de factura anual, sobre todo por gas, y la previsión es que este año nos vayamos por encima de los diez millones», incide.

José Gil prefiere no echar muchos números hasta que termine la campaña. «Este año será antes», concreta.

«No quiero pensar mucho en cifras pero tengo claras dos, que he sembrado 12 hectáreas menos y que como poco podré cosecha un millón de kilos menos», dice. Y eso es bastante dinero que deja de ingresar.

«No conozco un año tan problemático para el tomate desde hace varias décadas»

El villanovense carga su remolque cada día y traslada su tomate a la cooperativa San Isidro confesando que no sabe qué se va a encontrar realmente en la parcela en la que entra.

«Es que ha hecho tanto calor entre mayo, junio y julio que ya lo que ocurra en agosto no lo puede mejorar. Si acaso empeorar. Tendré muchos menos kilos pero hasta que no se cosecha cada tierra no sabré realmente si las malas sensaciones se confirman», especifica a este periódico.

San Isidro de Villanueva de la Serena lleva funcionando desde 1947 y están asociados a ella unos 180 socios. Buena parte de ellos son regantes del canal de Orellana y eso, en este año, les penaliza. Los que beben del Zújar no han sufrido tantos recortes.

«Hasta para eso nos ha ido este año mal. Si por lo menos hubiéramos tenido una reserva de agua como un año normal. No estamos todavía como los años de la gran sequía de 1991-1996 pero vamos camino de ahí», aventura.

Desde el grupo Conesa, el gran grupo agroalimentario extremeño, la reflexión va en ese mismo sentido. «Aunque en Orellana se han perdido muchas hectáreas, más o menos se podría decir que hemos salvado la campaña de inicio, aunque ahora el tiempo y los costes lo haya complicado todo. Pero como no tengamos un otoño y una primavera más lluviosas la campaña del próximo año será un completo desastre», remarca Manuel Vázquez Calleja, consejero delegado del grupo.

La industria extremeña tiene fábricas en Extremadura, Portugal, Sevilla, China y Estados Unidos. Su alto ejecutivo subraya el contexto mundial es de mucho mayor demanda, algo que beneficia tanto a industriales como a productores. El problema es que no se pueda suministrar todo el tomate que se haya contratado porque no lo haya.

Ampliar Llenado de bidones con tomate listo ya para ser envasado J.M.ROMERO

«Vamos a esperar como termina la campaña pero parece que la media de kilos por hectárea va a bajar. Pero vamos a esperar», advierte Vázquez, quien ejemplifica en un hecho inusual las dificultades de esta campaña. «Desde mayo ha estado haciendo un calor persistente. De hecho, en mayo, cuando estábamos con el trasplante de tomate, tuvimos que hacerlo por las noches porque si no la planta no resistía las altas temperaturas», comenta.

Gestión del agua

«Si no llueve, no llueve. Si hay una guerra que afecta a todo el mundo, la hay y nada podemos hacer desde aquí pero sí podemos actuar en un aspecto clave: una mejor gestión del agua disponible, que tenemos mucha embalsada, porque la industria agroalimentaria es fundamental para Extremadura», disecciona Vázquez Calleja.

Hay terreno por andar, dice el consejero delegado de Conesa, para lograr una gestión «más eficiente por parte de comunidades de regantes, Confederación del Guadiana, Junta y Gobierno».

Señala que todavía hay una parte muy importante de las infraestructuras de distribución de agua para riego qué son las originales del plan Badajoz. «Son infraestructuras ineficientes que pierden agua por filtraciones, por evaporación y que en bastantes casos no se tienen un control suficientemente preciso del agua que se consume».

Manuel Vázquez agrega que ante un escenario turbulento mundial y otro inquietante desde el punto de vista meteorológico en el que puede escasear el agua en próximos años se debe cerrar «un plan integral para la gestión del agua». Ahí debe incluirse la modernización de infraestructuras de distribución de riego, el control de la utilización del agua en las parcelas, disminuir y limitar las explotaciones que «se rieguen a manta».