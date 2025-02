Cuánto supone para el bolsillo del agricultor las ayudas para la sequía

El pasado 15 de marzo, Luis Planas, ministro de Agricultura, anunció una serie de medidas en la que se atendía buena parte de las ... reclamaciones de la Junta de Extremadura a causa de la sequía que azota los cultivos de la región. Pero ¿cuánto supone realmente para el bolsillo del agricultor estas decisiones?

Para saberlo se puede escoger un agricultor tipo: trabajador con una parcela de 20 a 30 hectáreas, que suele ganar de 40.000 a 50.000 euros y tiene su explotación en Vegas Altas, una de las comarcas peor paradas por la sequía. Y además con el Canal de Orellana sufriendo grandes restricciones para el riego. En total, el ahorro rondaría de 500 a 1.500 euros. Eso, sin saber qué producto cultiva, la familia que tiene, lo que cotiza a Hacienda y otros aspectos.

«Nosotros, echando cuentas en la asesoría, hemos calculado que lo máximo que se podía ahorrar en este tipo de casos podrían ser como mucho unos 2.500 euros. Algo insuficiente», asegura Francisco José González, técnico de la asesoría agraria Unión Extremeña del Olivar (Unolivar).

Para desmenuzar estas cifras hay que hablar primero de las medidas. En primer lugar, muchas de estas son insignificantes. Alivian, dan cierto soporte, pero no suponen un gran ahorro. Entre las tres más importantes se encuentra la exención del pago del IBI rústico para explotaciones agrarias que hayan tenido pérdidas al menos de un 30% de sus ingresos.

En secano, esta medida no supone ni un 1% de los gastos de la explotación. Y, en regadío, prácticamente lo mismo. «Que un agricultor no pague el IBI rústico no tiene sentido, el ahorro de dinero es muy pequeño», asegura González.

Y es que, en la explotación tipo –parcela de 20 a 30 hectáreas– se paga por ejemplo de 80 a 100 euros al año. Muchos agricultores tienen esas parcelas en propiedad; por lo tanto, el IBI rústico tampoco no es un gasto que se desgrave. «Es curioso, –apunta– quien tenga esa parcela de tierra paga menos que si en una de ellas tiene una nave de 300 metros, porque se consideraría urbana. A lo mejor, por esa nave paga una gran cantidad y por las 30 hectáreas, 80 euros».

Otra de las grandes medidas es que los regantes extremeños de la cuenca del Guadiana no pagarán en este año el canon de regulación y de la tarifa de utilización de agua que hay que pagar a la Confederación Hidrográfica.

La exención podrá ser completa, del cien por cien o como mínimo del 50%. Pues bien: una explotación que sea de regadío, de tomate por ejemplo, y que tenga un gasto de cultivo de 6.000 euros, tendría que pagar por el canon de agua a 30 a 40 euros por hectárea, señala González.

«Económicamente, son impuestos que deja de recaudar la administración que corresponda, como puede ser una comunidad de regantes o un ayuntamiento, pero que no son cantidades económicas importantes para el agricultor», incide este experto.

La última de las tres grandes medidas de Planas es la reducción del 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan el IRPF por el sistema de módulos.

Para González se trata de una medida muy difícil de cuantificar ya que, aunque sobre el papel tampoco es relevante desde el punto de vista económico, dependería de la situación de cada agricultor.

Otra vez, toca volver al ejemplo del agricultor tipo: «Pongamos que ese trabajador declara 40.000 euros por aceituna, digamos. Su módulo, si es igual que el del año pasado, sería el 26%». Esto es, de esos 40.000 euros, lo que tributa ante Hacienda son en torno a 10.500 euros. Así, ese 20% de recucción solo implica que en vez de cotizar esa cantidad serían 8.000 euros.

«Con esos 8.000 euros de ingreso, sabiendo cómo es su situación familiar, los hijos que tenga, sabiendo los ingresos que tenga por otra actividad que no provenga del campo… Pues podría tributar de un 0 a un 40%. Un agricultor suele cotizar del 14% al 22%. Pero si tributa a un 14% en vez de a un 20%..., lo máximo que le reducirías sería seis puntos. Unos 200 euros en ese caso. Queda muy bien, pero no es efectivo», ilustra González.

Entre otras medidas, el ministro Planas también anunció el adelanto de ayudas de la PAC. Algo que para el técnico, que tramita unas 4.000 solicitudes de estas ayudas, es absurdo. «De verdad creo que es totalmente imposible, por lo menos en Extremadura».

Según explica, el anticipo de estas ayudas se pagan a mediados o a finales de octubre –al menos un 70%–. Ya en diciembre se paga otro 25%. Y, por último, el 5% restante se suele rematar de mayo a junio.

Sin embargo, la PAC acaba entre el 15 y el 30 de mayo, según el periodo de modificaciones. Después, hay tres meses en los que se hace una monitorización y un control de los expedientes. Y en septiembre y octubre se empiezan a hacer los cruces para errores y problemas. «No hay tiempo material para acabar antes», explica.