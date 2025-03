Las restricciones del riego llegan a los que se surten del Guadiana Solo podrán utilizar en la campaña de riegos el 65% de los volúmenes que figuran en su título concesional. Esto es, no podrán utilizar el 45% de una campaña habitual

Celestino J. Vinagre Jueves, 21 de abril 2022, 12:03

Las serias restricciones para la campaña de riego se extienden. No solo los regantes que toman agua de las balsas, a través de las acequias, de las comunidades de regantes sufrirán en esta campaña no poder disponer del agua para un cultivo normal en este verano. La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha aplicado severas medidas de recorte de recursos hídricos para los agricultores que tienen concesión de toma directa desde el río. Y no son pocos.

En la cuenca extremeña del Guadiana están censados 1.686 concesionarios de aguas superficiales, que tienen tomas directa al río para sus cultivos.

A ellos le afecta una decisión tomada en la comisión de desembalse del pasado 7 de abril. Solo podrán utilizar en la campaña de riegos el 65 % de los volúmenes que figuran en su título concesional. Esto es, no podrán utilizar el 45% de una campaña habitual.

Además, la CHG subraya que están obligados a respetar el régimen de caudales ecológicos fijado por el plan hidrológico vigente en cada momento para el río o tramo en cuestión. «Si el caudal circulante aguas arriba de la derivación es inferior a los valores que resulten de aplicación, el/la titular se abstendrá de derivar caudal alguno. En ningún caso la detracción de caudales podrá dejar seco el cauce», se remata.

Uno de los aspectos que quiere mejora el organismo hidrológico es el control efectivo de esas tomas de riego. En teoría, existe la obligación de fijar un contador que garantice disponer de información precisa sobre los caudales y volúmenes de agua consumidos o utilizados. Pero esa exigencia topa con una realidad. Apenas hay contadores instalados. De hecho, según la información que transmite a HOY la CHG, se estima una implantación menor al 30% «de sistemas de control conforme a la normativa vigente».

Además de recordar que lo instalen, en esta época de sequía hidrológica, la entidad dice que podría adoptar medidas sancionadoras, entre ellas, en concepto de medida cautelar, «la clausura temporal de las instalaciones de tomas de agua».

La mayoría de embalses del Guadiana tendrán restricciones

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ya señaló en su último informe sobre el estado de los embalses en España que la situación general de las reservas de agua en la cuenca del Guadiana era «muy negativa». De hecho, las previsiones meteorológicas no prevén cambios de tendencia notables en los próximos meses, por lo que el escenario que se maneja es que «será necesario restringir los consumos de riego desde la mayor parte de los embalses de la cuenca».

A pesar de las lluvias del pasado mes de marzo, en su último informe se refleja que la situación del Guadiana «continúa siendo problemática, en especial en su cuenca alta, y se va extendiendo también a la zona occidental».