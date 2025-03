«No se pueden tener trabajadores indefinidos en el sector agrario»

JOSÉ TOMÁS PALACÍN Viernes, 7 de enero 2022, 09:39 Comenta Compartir

Inquietud, cautela y también mucha crítica es lo que ha provocado en el campo extremeño la nueva reforma laboral del Gobierno. Todavía queda la tramitación en el Congreso y los posibles cambios que se incluyan tras las primeras valoraciones, pero lo que está claro es que los cambios en los tipos de contratos y los que acarreará en la negociación de los convenios del campo ha traído una reacción mayoritariamente negativa por parte de las organizaciones.

«Esta reforma no hay quien la entienda», asegura Ángel García, presidente de Asaja Extremadura. «Espero que Luis Planas, nuestro ministro de Agricultura, venga a explicárnosla. Queremos saber en qué condiciones quedan los temporeros agrarios, ya que sabemos que es posible que el que vino el pasado año no venga este. Habrá falta de contratación al carecer de una normativa clara y concisa», añade.

En una región con unos 90.000 desempleados no se encuentra mano de obra, lamenta. Y apunta además que, ahora, volverá a regir el convenio del campo que había anteriormente, con las mismas condiciones, ante la falta de un acuerdo en la negociación.

«Planas tiene que sentarse con Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, para explicarle una cosa que se llama campo. Ella seguramente solo conozca los mejillones y los hábitos de Madrid o de donde ella resida, pero el campo desde luego no lo conoce. En el campo hay diversidad de contratos: fijos indefinidos, fijos discontinuos, temporales, por obra, por necesidades...».

Por otro lado, Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, aduce que la reforma laboral no aborda el problema de la falta de mano de obra en la región. «Donde hay problemas, no se atajan. Y donde no los hay, como la contratación entre el empresario y el trabajador que está por temporada, se crean. Las campañas no pueden ser algo rígido. El campo y la temporalidad son bastante más flexibles que lo que recoge la nueva reforma laboral».

Luis Cortés, secretario técnico de La Unión Extremadura, va más allá: «Tenemos una ministra de Trabajo que quiere combatir la precariedad, el abuso de los trabajos de uso parcial. Pero hay sectores como el sector agrario en el que no se puede tener un contrato de forma indefinida». Explica que, si una campaña de recolección dura dos meses, por ejemplo, no se puede tener contratado los doce meses a un trabajador.

«El presidente de la Junta nos reconoció que el sistema estaba mal montado. Un agricultor con entre 20 y 40 jornadas ya tiene asegurada la ayuda, y con tres miembros de unidad familiar que cobren el miserable paro de 400 euros ya tienen 1.200 en casa. Si pueden, no se dan de alta, y así tenemos las inspecciones que tenemos». Que en Extremadura, asegura Cortés, se tenga que recurrir a mano de obra extranjera y a la vez se denuncie que no hay mano de obra, es señal de «que no está funcionando algo. De hecho, Vara nos dijo que o llegábamos a un acuerdo con Sudamérica para la mano de obra o aquí desaparecían los cultivos sociales».

Por su parte, José Cruz, secretario de Agricultura de UPA-UCE, subraya que su primera valoración es que «se han reducido mucho el tipo de contratos existentes». Todavía se encuentran a la espera de ver cómo queda el documento final, pero dilucidan que el trabajo de campaña «quedará enmarcado en los contratos de temporada principalmente y creemos que no habrá problemas».

«Hay polémica con los fijos discontinuos, pero queremos hacer notar que el problema que hay en muchas zonas es la falta de mano de obra y que las explotaciones que pueden fidelizar la misma ya lo están haciendo».

Y señala: «Es fundamental que se entienda que el trabajo en el campo se desarrolla a la intemperie, conlleva presión, pero eso no puede ser argumento para incumplir unas condiciones y normativas laborales vigentes. Y tampoco esas circunstancias pueden estar constantemente bajo la sospecha de la irregularidad y ser objeto de inspecciones y actuaciones que, por la forma que se desarrollan, se acaban criminalizando».