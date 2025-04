Productos ecológicos del huerto a la oficina

ESTRELLA DOMEQUE Viernes, 5 de noviembre 2021, 14:57 Comenta Compartir

Siempre rodeado de facturas, documentación y demás papeleo, para Manuel Benítez acercarse a la huerta de Fundación Ecoánime supone en muchas ocasiones un soplo de aire fresco, romper con la rutina. Villanovense de nacimiento, es el gerente de Value Asesores en Don Benito, empresa que apadrina uno de los huertos ecológicos de esta fundación. Se trata de su pequeña parcela de 5.000 metros cuadrados cedidos a la entidad en la que se han habilitado diferentes espacios para que cualquier persona o entidad pueda participar. El objetivo no es otro que animar a la transformación ecológica desde la práctica.

«Consiste en tener un huerto, sembrar productos ecológicos y recogerlos», resume el empresario, que fue de los primeros en sumarse al proyecto. «Me pareció una gran iniciativa, me gustó mucho porque además soy 'pro eco' por circunstancias personales y no me lo pensé», añade. Y es que, Manuel Benítez creció viendo a sus padres trabajar tras el mostrador de 'el Habanero', la que fuera la tienda más antigua de Villanueva, que data de 1895, y para muchos durante décadas el mejor lugar para comprar legumbres a granel y otros productos.

A pie de campo

Manuel es de los que disfruta de estar a pie de campo y no duda en acudir siempre que puede a la huerta para ver cómo es el proceso de estos cultivos ecológicos que, asegura, no tienen nada que ver con lo que compra en el supermercado. «El factor diferencial, principalmente, es que tienen sabor. Una berenjena sabe a berenjena y un tomate sabe a tomate», asegura junto a una huerta que este verano dio tomates, sandías o melones y que ahora está sembrada con coliflor, brócoli o acelgas. Pero es el tomate lo que hace que el empresario casi consiga viajar en el tiempo: «Cuando coges un tomate de aquí, recuerdas cuando los tomates sabían a tomate. Es un gusto oler y probar todo lo que se produce aquí».

Un placer que no disfruta solo, pues en su caso reparte la producción entre sus trabajadores, actualmente catorce, «que están deseando que llegue con la cesta del huerto de Ecoánime para el reparto».

Le gusta participar siempre que puede en la recogida, incluso en ocasiones participan varios trabajadores de esta jornada diferente a pie de campo. Sin embargo, la mayoría de los 'padrinos' se libran de realizar todo ese proceso desde la siembra hasta la recogida y únicamente deben acudir de forma periódica a recibir su parte de la cosecha.

Huerto todo el año

No obstante, es Fermín Morales, técnico en agricultura ecológica, el que vela por el buen crecimiento de esos huertos apadrinados. «Nosotros lo que hacemos es animar a la transformación en agricultura ecológica. Ellos pagan una cuota anual y nosotros se lo cuidamos durante todo el proceso», explica sobre la iniciativa.

Si bien, las empresas pueden formar parte del proceso desde que se planta hasta la recolección, «pueden pasar por aquí de vez en cuando, pero también yo les envío vídeos del trabajo que se está haciendo».

En cualquier caso, sus huertos están en buenas manos. Morales conoce prácticamente todas las técnicas de la agricultura ecológica para prescindir de productos químicos. Estiércol y la asociación de plantas para atraer o repeler insectos son las claves. «Por ejemplo, los tajetes son una planta muy atrayente de la abeja, lo que ayuda a polinizar, la albahaca y otras especies repelen el pulgón y otros insectos no beneficiosos», explica.

Fermín coincide con Manuel en que lo principal es el producto, «que no tiene nada que ver con el convencional». También la variedad, aquí los padrinos pueden disponer de fresas todo el año, luego por temporadas hay tomates, berenjenas, sandías, melones, cebollas, lechugas, coliflor, brócoli, acelgas... «incluso estevia hemos sembrado recientemente». Y es que, también aceptan algunas peticiones puntuales por parte de los padrinos como la citada estevia o la borraja, de consumo más minoritario.

Actualmente, hay unos 22 padrinos, en su mayoría empresas de la zona, pero también algún particular y empresas de fuera, que comparten estos 5.000 metros cuadrados para disfrutar a partes iguales de un huerto del que no deben preocuparse.