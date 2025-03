La Junta apuesta por el regadío: más de 70 millones de euros para 2023

REDACCIÓN Badajoz Jueves, 3 de noviembre 2022, 12:06 Comenta Compartir

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio ha incrementado un 8,25 por ciento su presupuesto para 2023, respecto al año anterior. Contará con un total de 1.240.830.821 euros y registra un aumento en todos los capítulos.

En especial crece el capítulo destinado a las inversiones, que aumentan en un 75%, según lo destacado ayer por la tarde a los medios por la secretaria general de la Consejería, María Curiel, antes de comparecer en la Comisión de Hacienda y Presupuestos para detallar las cuentas de la Consejería en el Proyecto de Presupuestos de Extremadura para el próximo año.

«Dar soluciones» al campo extremeño

Se trata de unos presupuestos «rigurosos», diseñados «para dar soluciones» al campo extremeño y «hacer más competitivos» los sectores agropecuarios, agroalimentario, y forestal, así como la economía de los pueblos, que «contribuyen a combatir la despoblación», según subrayó.

Además, las cuentas de la Consejería de Agricultura también dan respuestas a necesidades en materia de emergencias y protección civil, agregó la secretaria general.

«Como Junta de Extremadura seguimos marcando un camino claro, apostando decididamente por la sanidad animal, aseguramiento agrario. Aunque no parezcan novedades importantes, lo son. No hace muchos años, la tuberculosis campaba a sus anchas en esta región y no había ayudas al aseguramiento», aseveró María Curiel.

También indicó que las cuentas presentadas ayer en la Asamblea «ofrecen mucha seguridad y certeza» al campo extremeño.

Asimismo, destacó la apuesta de la Junta de Extremadura por el regadío, con partidas globales que superan los 70 millones de euros; y también por las actuaciones del plan de caminos rurales que contará con otros 30 millones de euros. Dos «pilares claves» para el próximo ejercicio y partidas claves en la lucha ante el reto demográfico, como remarcó la secretaria general de la Consejería de Agricultura.

PAC e incentivos agroindustriales

La Dirección General con mayor presupuesto sigue siendo la PAC, con un año fundamental para la puesta en marcha de una mejor PAC para Extremadura, con un aumento de presupuesto de 20 millones.

Además, se afianzan las partidas para jóvenes agricultores, los incentivos agroindustriales o agroambientales.

Para finalizar, la secretaria general puso en valor el aumento en la inversión para la prevención y extinción de incendios, pasando de 47 millones a 55 millones de euros para 2023.

«No podemos bajar la guardia, por ello vamos a reforzar nuestras inversiones en materia forestal», expuso la secretaria general de la Consejería de Agricultura.