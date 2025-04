«La práctica tradicional de quema de podas es la mejor. No entendemos por qué una orden tan restrictiva»

Apag Extremadura Asaja lleva hasta las puertas de la Presidencia de la Junta en Mérida su reclamación sobre la orden que autoriza la quema de ... restos de poda y rastrojos en el campo en época baja de incendios. Una norma (orden de 11 de octubre que entró en vigor el día 16) por la que se regulan las excepcionalidades para la quema de restos de poda y rastrojos y que no gusta, en general, a todas las organizaciones agrarias. «Es la más restrictiva de España. No lo entendemos,» ha señalado Juan Metidieri, presidente de la organización agraria en una concentración convocada esta mañana por su colectivo en la capital extremeña en la que participaron algo más de un centenar de personas. Entre ellas, Bibiano Serrano, expresidente de Apag y ahora diputado del PP en la Asamblea regional.

Los manifestantes han descargado varios manojos de sarmientos (restos del viñedo) y de olivar y los han dejado colocados junto a la fuente de la Plaza del Rastro. Alguno de ellos ha querido quemarlos prendiendo un saco de pienso vacío pero un policía nacional lo ha retirado. No se ha producido incidente alguno.

Para Metidieri las modificaciones, flexibilizaciones en concreto, que ha introducido la Consejería de Agricultura, aceptando algunas de las alegaciones presentadas por su organización, no son suficientes. «Nos siguen planteando una gran dificultad al sector en esta materia y en cambio otras comunidades autónomas muestran más permisividad en este asunto», ha criticado.

Para el dirigente agrario, a pesar de la modificación, la norma en vigor en Extremadura mantiene la obligatoriedad del informe del técnico inscrito en el ROPO (Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria) que hay que adjuntar a la solicitud. Una orden que «para nada» refleja la derogación de dicha orden cuando se apruebe desde Madrid la ley de quema de restos agrarios. «Es una orden que solamente permite la quema de restos de las viñas cuando hay enfermedades de madera, es decir, que otros tipos de enfermedades no las recoge. Es una orden que continúa el silencio habitual administrativo siendo desestimatorio», ha apuntado.

Recalca que no se parece «en nada» a la orden que se presentó a la resolución que hay en la vecina Castilla-La Mancha -que consideran la menos restrictiva- y sigue siendo una orden «restrictiva, limitante y que está hecha de espaldas al sector agrario y a las zonas rurales y que para nada favorece la limpieza de los campos, de plagas o enfermedades». Y, por supuesto, continúa con la prohibición de la quema de rastrojos.

Para Metidieri, esta orden de modificación, «lo único que hace es un lavado de imagen y que no sirve para mantener las prácticas tradicionales y tener nuestros campos limpios».

El presidente de Apag Extremadura Asaja ha insistido que la quema de restos de podas es «la mejor manera y tradicional», de combatir plagas y enfermedades y «contamina menos» que la utilización de otros productos para eliminarlas.

Que se cambie la ley nacional

Por su parte, Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, considera que la modificación «está bien, aunque pedíamos más cosas, es insuficiente. Pero lo que nos importa de verdad es que se modifique la ley nacional y volvamos a lo anterior. No hay plantas de biomasa, ni hay picadoras para lo que se nos pide. La ley nacional fue un despropósito, no se contó con nosotros, no nos escucharon».

Quiere dejar claro además que el problema de las quemas no solo ocurre en Extremadura, sino en toda España, «donde los leñosos se hacían con quemas y ahora no hay posibilidad física de gestionarla de otra forma. Lo que tenemos claro es que hay que modificar la ley nacional. Se aprobó la enmienda de la ley de la nueva PAC, con esa modificación se soluciona definitivamente este problema».

En UPA-UCE también han presentado alegaciones: se ha aprobado que no es necesario presentar fotos georreferenciadas o cuestiones de laboratorio, que ya no son obligatorias, pero sí el informe técnico, que sigue, algo que definitivamente piden eliminar por suponer «más burocracia». Por otro lado, han solicitado la inclusión de cultivos de la viña, higuera y castaño para que se metieran en la excepción, aunque el castaño se ha quedado fuera.

La quema de restos de poda y residuos es un procedimiento habitual en toda España, también en Extremadura y es una práctica que ayuda a la reducción de la utilización de productos fitosanitarios, es bueno para el medioambiente, aunque también genere emisiones de CO2. Y ayuda a evitar incendios porque aparta restos de madera y otros tipos de combustibles, insisten las organizaciones agrarias.