Pedro Barato: «Habrá menos dinero en la nueva PAC, se ponga el ministro como se ponga»

Badajoz Jueves, 28 de octubre 2021

El Diario HOY y Banco Santander han organizado el Foro Agro Santander, donde Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, entre otras personalidades, ha hablado sobre la reforma de la nueva Política Agraria Común (PAC), los retos del campo extremeño y la digitalización del sector agroalimentario.

En concreto Barato ha puntualizado que la PAC se empezará a aplicar en 2023. «Por lo tanto, el compromiso es que antes del 31 de diciembre de 2021 hay que presentar un plan estratégico a Bruselas que no está acordado todavía. Unos dicen que sí, otros dicen que no: la verdad es que no está terminado. Hay muchas cosas planteadas, sí, pero no se han presentado. Quedan acuerdos y tiempo (aviso para navegantes) para mejorar lo que está mal». Y no son pocas cosas las que, según él, no están bien en la nueva PAC. «Quedan por mejorar, también en Extremadura».

Del mismo modo, Barato cree que en este plan estratégico hay situaciones que no se entienden. «Habrá menos dinero en la nueva PAC, se ponga el ministro Planas como se ponga». Y ha añadido: «Aquí la situación es que hay una reforma que nos pide muchas más cosas y más exigencias con menos dinero. Hay ciertas cuestiones a las que no nos podemos negar: innovación, nuevas tecnologías, sostenibilidad… que están muy bien. Sin embargo, ¿dónde está el dinero para ello?».

El presidente nacional de Asaja ha criticado los ecoesquemas –«afectará más a los agricultores», ha considerado– y que Badajoz saldrá perdiendo en cuanto a las regiones. Sobre los nuevos pactos climáticos y medioambientales ha afirmado que «estamos dispuestos a ello», pero que hay que hacerlo de verdad. «¿O es que las ciruelas que producen en el valle del Guadiana tienen que cumplir todas las condiciones climáticas pero los uruguayos y paraguayos no? ¿Y cuando vienen aquí qué pasa? Esta PAC, desde mi punto de vista, tiene una falta en su columna vertebral. No hay ninguna ayuda de mercado. Y estas ayudas son fundamentales».

Asimismo, el empleo temporal sigue siendo uno de los grandes retos a los que hay que enfrentarse. «Que en un país con 16% de desempleo tengamos problemas para contratar en el campo, transporte, hostelería… Casi se cobra más en paro que trabajando. Así no funciona la economía de un país. Cumplimos leyes, pagamos y lo que no puede ser es que en España haya tanto desempleo. Mi pueblo, con 3.500 habitantes, tiene un paro del 13% y no hay gente para recoger la aceituna. Luego nos quejamos del olivar tradicional; no tiene sentido».

Además, ha recordado sobre la reforma laboral que Asaja ha dicho «hasta aquí». Y no es que se nieguen a hablar o a negociar. Sobre esta, ha declarado que «la UE dice que no, el FMI tampoco y porque una señora que diga que sí no le tenemos por qué hacer caso. La temporalidad es fundamental para nosotros. ¿Cómo vamos a hacer fijos a trabajadores que necesitamos solo 20 días? Ya tenemos problemas cuando contratamos y damos de alta a empleados y en la siguiente campaña no son los mismos. Es una barbaridad. Pero no se quiere imponer un convenio de empresas, ni para el sector, ni de nada».

Por su parte, Justiniano Cortés, director territorio en Extremadura de Banco Santander, ha indicado que son conscientes de que el sector agroalimentario ha pasado lo peor de la crisis y que afronta retos muy importantes. Algunos de ellos, con incertidumbres, como la escasez de fertilizantes, el alto coste de producción que supone el gas en procesos productivos o los precios.

«La reforma de la PAC genera incertidumbre. La subida de los cereales, que para los ganaderos es preocupante. Las sequías o cómo acompaña el tiempo, qué pasará. Cómo reaccionará el consumidor». Pero, ante estos retos, lo mejor es seguir como hasta ahora y mejorando.

«Estar al pie del cañón, aguantar el tirón y seguir siendo protagonistas de una transformación, una evolución hacia un modelo más productivo y sostenible. Se ha salido más fuerte de la crisis y se han aprendido cosas que se van a quedar y que van a mejorar la competitividad».

Para ello, ha asegurado, se agilizarán más las financiaciones de proyectos y la resolución de propuestas, así como mejorar la transformación digital del sector, apoyar a agricultores y ganaderos a través de asociaciones o de forma individual o especializarse aún más en el agro para ayudar a la industria. «El canal por el que lleguéis a nosotros no es importante: estamos para apoyaros y para estar en todos los proyectos presentes y futuros», ha afirmado.

Por último, Lorena Ruiz, responsable de Negocio Agroalimentario Santander España, ha indicado que el sector es un motor de crecimiento de la economía española y ha reseñado la importancia de dinamizar el sector agro y cómo afrontar sus principales retos, al mismo tiempo que ha asegurado que «se puede contar con el Banco Santander para impulsar el sector.»

También ha querido aprovechar el Foro Agro Santander para elogiar a las pymes del sector agroalimentario por su importancia en el contexto económico de España. «La innovación y el acceso al capital es fundamental, y es en estos momentos de crisis es importante. Tenemos que contar con gente que impulse la recuperación económica».

Y ha concluido: «Seguiremos impulsando el sector agro para que siga siendo el motor de la economía y el corazón de todo un país».