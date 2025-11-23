HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar Llanos, durante el congreso regional de UPA-UCE Extremadura celebrado el pasado miércoles en Mérida. J. M. Romero

Óscar Llanos, secretario general de UPA-UCE: «No podemos dejar el campo a los fondos de inversión»

De 40 años, hijo de un histórico dirigente agrario, asume con humildad su nueva responsabilidad y destaca la renovación en su organización

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:17

Comenta

La agricultura y el asociacionismo agrario lo lleva en la sangre desde que nació. Su padre, Juan Pedro Llanos, fue un dirigente histórico de la ... UPA (Unión de Pequeños Agricultores) en la provincia de Cáceres y le inculcó ambas cosas. Hace 18 años lo perdió en un accidente de tráfico pero no deja de hablar de él. El miércoles pasado, Óscar Llanos Pizarro, de 40 años, casado y con dos niños de 10 y 8 años, natural de la localidad cacereña de Miajadas, se convirtió en el líder regional de UPA-UCE Extremadura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  2. 2 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  5. 5

    El principal testigo era el homicida
  6. 6 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  7. 7

    Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES
  8. 8 Santa Cecilia suena en el centro de Badajoz y se saborea en Ifeba
  9. 9

    Las acusaciones contra Sánchez y Gallardo quieren tener voz propia en el juicio
  10. 10

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Óscar Llanos, secretario general de UPA-UCE: «No podemos dejar el campo a los fondos de inversión»

Óscar Llanos, secretario general de UPA-UCE: «No podemos dejar el campo a los fondos de inversión»