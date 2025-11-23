Óscar Llanos, secretario general de UPA-UCE: «No podemos dejar el campo a los fondos de inversión»

La agricultura y el asociacionismo agrario lo lleva en la sangre desde que nació. Su padre, Juan Pedro Llanos, fue un dirigente histórico de la ... UPA (Unión de Pequeños Agricultores) en la provincia de Cáceres y le inculcó ambas cosas. Hace 18 años lo perdió en un accidente de tráfico pero no deja de hablar de él. El miércoles pasado, Óscar Llanos Pizarro, de 40 años, casado y con dos niños de 10 y 8 años, natural de la localidad cacereña de Miajadas, se convirtió en el líder regional de UPA-UCE Extremadura.

–Lo han elegido con el 94,2% de los votos. ¿Cómo se encuentra?

–El miércoles fue un día muy importante. Muy emotivo. Fue un congreso muy bonito, el de un cambio bastante importante dentro de la organización. El de la despedida de gente que lleva toda una vida y se han echado a un lado. Y con el recuerdo a Lorenzo Ramos, que no pudo estar al estar ingresado en el hospital.

–Está junto a su hermano al frente de una empresa familiar que cultiva tomate, maíz, arroz y olivar. Formaba parte de la Ejecutiva de UPA-UCE. Pero ahora ocupa la máxima responsabilidad.

–Somos una organización muy familiar, muy cercana, muy amiga, con la que me he sentido muy identificado. Estuve en la última Ejecutiva regional, es cierto, pero con un participación digamos mínima, sin protagonismo. Para ayudar y acompañar. Y más centrado en la labor comarcal. Se puede decir que soy nuevo.

–¿Le ha costado mucho dar el paso a la Secretaría General?

–El paso es muy grande. Ante situaciones como la de hasta ahora, con gente que lleva mucho tiempo en responsabilidades, el agricultor pide cambio. Dice que se necesita gente nueva pero el problema es que, y hablo de organización agrarias y de cooperativas, por ejemplo, queremos gente nueva pero nadie da el paso. Asumir responsabilidades. La gente está muy cómoda. Yo estaba muy cómodo con mi explotación agraria, con más de veinte años en el campo, y no me ha ido mal. Esto para mí (secretario general de UPA-UCE) es otro reto pero creía que era oportuno dar este paso. El tiempo dirá si soy la persona ideal o no pero creía que tenía que darlo. Necesitábamos un nuevo aliento, aires nuevos. Con una renovación bastante importante en la Ejecutiva.

–Va compatibilizar su explotación con la dirección de UPA-UCE.

–Mi idea es esa. Voy a seguir estando en el campo. Que voy a estar menos tiempo, lo sé. Lo tengo claro. Y mi familia también, que me ha dado su apoyo porque sin su apoyo no hubiera dado este paso. Ahora se trata de ver cómo vamos a gestionar los siete días de cada semana entre el campo y la organización. Ahora es tiempo de trabajar más por mi parte, ir con humildad, darme a conocer porque soy nuevo en esto, y trasladar que sé cuáles son las necesidades del campo porque soy agricultor. Voy a hacer todo lo posible por ayudar a que el campo y sus gentes mejore.

– «Necesitamos que se nos vea como más cercanos», dice en referencia a sindicatos agrarios.

–Quiero decir que estamos al frente de una organización pero nuestro lugar no es el despacho. Yo me veo más moviéndome por el territorio, estando al lado de la gente, escucharla. Escuchar mucho ahora es primordial para mí y moverte. No solo estar en una oficina, en Mérida. En el campo.

–Un campo al que nunca le faltan problemas aunque también tiene momentos buenos. ¿Qué es lo que más le inquieta?

–La falta de relevo generacional. Es lo principal para que haya futuro. Necesitamos que dentro de la reforma de la PAC se ayude de manera mucho más fuerte con políticas que incentiven realmente que se pueda incorporar gente al campo. Con fondos exclusivos para eso. Tenemos un campo muy envejecido. Sabemos que es difícil que personas que no vienen de familias que se ganan la vida con el campo se incorporen pero conozco a personas que lo han hecho. Tenemos que intentar no solo que pasen las explotaciones de padres a hijos sino a gente que llega con ilusión y ganas. Luego están medidas concretas como si te jubilas anticipadamente y le entregas la explotación a otra persona puedas tener una ayuda económica en tu pensión.

–¿Teme la entrada de los fondos inversión en el campo, que asumen parcelas antes gestionadas por agricultores?

–Sí. Se están introduciendo en tierras muy productivas. Da miedo. Pongo mi caso sin ir más lejos. Al lado de una parcela mía hay una finca de 200 hectáreas de olivar superintensivo de un fondo de inversión donde trabajan tres personas. Y al lado hay 40 parcelas de agricultores con diez, once, veinte hectáreas. Eso hay que hay 40 familias que se dedican al campo. 40 familias que son el motor económico de un pueblo. No podemos permitir que lo dejen. Hay que sacar medidas para que podamos soportar o combatir esta situación. No quiero decir que sean necesarios esos fondos de inversión pero creo que tenemos una agricultura muy fuerte para que tengamos esa necesidad. Es complicado, sí porque cualquiera que tenga su tierra pueda hacer lo que quiera, pero...

–Los problemas de mano de obra empujan a muchos no solo a desprenderse de tierras sino a poner cultivos sin apenas necesidad de trabajadores.

–El dinero de un agricultor por su trabajo en su parcela se va a quedar en su pueblo. Un fondo de inversión cierra la puerta y se larga. Soy tomatero y ha habido momentos que hemos tenido que sembrar aunque sabíamos que ese año no íbamos a ganar ni un duro, incluso tener pérdidas, pero es nuestra forma de vida, nuestro arraigo. Un fondo de inversión solo son números. El día que no sale, se larga. Con medidas que está trabajando UPA y vienen dentro de la reforma de la PAC como la de jubilación anticipada con un aporte económico a tu pensión que ceda la tierra a un joven ayuda mucho a no tener que vender parcelas a fondos de inversión.

– En ganadería, con excelentes precios en ovino o vacuno, por ejemplo, el nubarrón son las enfermedades, la sanidad animal.

–Pues sí. Es acertado haber cerrado los territorios a la entrada y salida de animales, aunque tengamos ciertos perjuicios, cuando se producen focos de dermatosis en vacuno. El control sanitario animal siempre es lo acertado.

La nueva Comisión Ejecutiva de UPA-UCE Extremadura

Secretario general: Óscar Llanos Pizarro

Presidente: Ignacio Huertas de la Peña

Vicesecretario general: María Antonia Alcalá Jiménez

Secretario de organización y administración: Maximiano Alcón Aparicio

Secretario de Ganadería: Jamaica Risco Caballero

Secretario de Agricultura: Fernando Miranda Núñez

Secretario de Acción Sindical y Seguros Agrarios: Juan Pablo Gómez Sánchez

Secretaria de cerezas y castaño: Ana María Prieto Calle

Secretaría de Tabaco y Pimentón: Francisco Javier García Béjar

Secretaria de Frutas y Hortalizas: María Concepción Molina Pozo

Secretario de Relevo Generacional y Digitalización: Javier Ramos Cumplido

Secretaria de Vacuno: Lorena Barrios Amado

Secretario de Olivar: Antonio Blázquez Rodríguez