Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso Guía completa para agricultores: cómo gestionar la trazabilidad de la aceituna en 2025

Irene Toribio Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:10 Comenta Compartir

Este año, la campaña de la aceituna en Extremadura incorpora un nuevo trámite obligatorio para todos los productores, sin importar el tamaño de sus olivares. Aunque la exigencia legal se publicó en el Diario Oficial de Extremadura en julio, muchos agricultores aún no tienen claro cómo cumplir con el nuevo papeleo para entregar sus aceitunas en las almazaras. Te lo explicamos paso a paso.

1. Documento de trazabilidad obligatorio

Cada transporte de aceitunas desde el lugar de producción hasta un puesto o establecimiento de transformación debe ir acompañado por el correspondiente documento de trazabilidad (Anexo I), que se deben descargar de la plataforma Arado de la Junta de Extremadura.

2. Inscripción en el Registro de Explotaciones Agrícolas (REXA)

Para poder llevar a cabo la descarga de los documentos, es imprescindible que la explotación agrícola esté inscrita en el REXA. Así pues, aquellos agricultores que no son perceptores de ayudas de la PAC y, por tanto, sus explotaciones no están inscritas en el REXA, deberán inscribirlas previamente a cualquier traslado de aceitunas.

La inscripción se realiza de forma telemática, a través del Sistema de Gestión de Ayudas (https://sga.juntaex.es/SgaCac/), en el apartado «Registro de Explotaciones». Una vez hecha la inscripción, el agricultor recibirá las claves para el acceso a Arado, en el correo electrónico que haya determinado al efecto.

3. Ayuda para personas sin medios electrónicos

En caso de personas físicas que no cuenten con los medios electrónicos o no tengan posibilidad de hacer la inscripción de manera telemática, podrán recibir ayuda a través de las Oficinas Comarcales Agrarias existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura y desde donde también se podrán generar las correspondientes claves de Arado por parte de aquellos agricultores que previamente lo soliciten. También se puede realizar el trámite de inscripción al REXA a través de las Entidades Colaboradoras que tengan suscrito convenio con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

4. Obtención de los Anexos I

La obtención de cada uno de los Anexos I se realiza a través del enlace https://aradoacceso.juntaex.es/, concretamente desde el trámite «trazabilidad de aceitunas 2025» que figura en el apartado «Calidad Agropecuaria y Alimentaria» de la plataforma Arado.

De una sola vez, el agricultor puede descargar uno o varios Anexos I, numerados correlativamente, en función del número de transportes que prevea realizar durante la campaña de recolección.

Igualmente, en caso de personas físicas que no cuenten con los medios electrónicos o no tengan posibilidad de hacer la inscripción de manera telemática para la posterior descarga desde Arado, podrán recibir ayuda a través de las correspondientes Oficinas Comarcales Agrarias y las Entidades Colaboradoras que tengan suscrito convenio con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

5. Excepción para autoconsumo

Los transportes de menos de 25 kg de aceitunas que se vayan a destinar al autoconsumo, es decir, que no van a entregarse ni en un puesto ni en un establecimiento de transformación, no será necesario que vayan acompañados de Anexo I.

Temas

Agricultura

Aceitunas

Extremadura