Nueve meses de espera para renovar el carné de fitosanitarios Agricultores del Valle del Jerte se quejan de que no pueden comprar estos productos sin el carné. La Junta admite un fallo informático que se solucionará «en los próximos días»

JOSÉ TOMÁS PALACÍN Badajoz Jueves, 13 de enero 2022, 13:17 Comenta Compartir

Nueve meses es lo que llevan esperando varios agricultores de la zona del Valle del Jerte para poder renovar su carné de fitosanitarios –concretamente, el de cualificados–. Con los trámites ya hechos, se quejan de que no se los envían, lo que les hace no poder obtener ni utilizar plaguicidas, con todo lo que eso conlleva: desde que no pueden empezar con los cultivos hasta problemas derivados con la calidad de estos.

La Junta de Extremadura ha admitido que se trata de un error en la migración del Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) de «algunas acreditaciones que se están resolviendo en este momento». Y señalan que los registros de estas acreditaciones quedarán consolidados en el Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones con Productos Fitosanitarios (RETO) «en los próximos días».

Este registro electrónico entró en vigor el pasado 10 de noviembre, con el Real Decreto 285/2021, del 20 de abril, en el que se establecía el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Al parecer, este registro, el RETO, permite reconocer la información en tiempo real, «garantizando una trazabilidad integral de la cadena de suministro de productos fitosanitarios», aseguran desde la Junta.

«Todavía no nos ha llegado el carné, que caducó el pasado abril. Hicimos la renovación, llamamos varias veces y nos dijeron que eran problemas informáticos», declara Juan José Bermejo, agricultor de la zona y uno de los afectados por este problema. «Necesitamos sacar fitosanitarios y nos dicen que sin el carné no podemos. Por lo menos, que nos den un justificante». Ahora, el miedo es que el Ministerio de Agricultura no dé un poco de tregua ante la incapacidad de obtener fitosanitarios.