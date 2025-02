El Ministerio de Agricultura estudia reducir el número mínimo de peonadas por la sequía

redacción/e.p. Badajoz Viernes, 11 de marzo 2022, 15:30 | Actualizado 16:02h. Comenta Compartir

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha mostrado su satisfacción por el anuncio del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre que su departamento está estudiando la posibilidad de una reducción de las peonadas para poder acceder al subsidio agrario ante el problema de la sequía, especialmente en Andalucía y Extremadura.

García Bernal ha recordado que esta fue una de las medidas que la Junta de Extremadura solicitó a la Mesa de la Sequía, a la que no solo se le pidieron ayudas para las explotaciones que no iban a poder cultivar, sino que también se habló de la posibilidad de acudir a ERTEs para trabajadores de cooperativas y empresas que no iban a tener toda su productividad a punto debido a la escasez de agua, y la reducción de peonadas para los trabajadores agrícolas.

«Con lo cual estamos satisfechos y esperamos más medidas y que se concrete todo lo que hay que poner encima de la mesa desde el Gobierno de España la Unión Europa y la Junta de Extremadura», ha recalcado.

La consejera ha realizado estas declaraciones este viernes en Cáceres a preguntas de los medios tras la reunión que ha mantenido con las comunidades de regantes del Valle del Jerte sobre las obras de modernización de regadíos del Plan de Recuperación Fase II.

Lo que pidió la Junta en la Mesa de la Sequía

1. Ayudas de Estado: ayudas directas, a fondo perdido, que puede conceder el Gobierno a agricultores y ganaderos afectados por no poder regar y sembrar cultivos o tener pastos para el ganado. Este tipo de ayudas directas necesitan la autorización de la Comisión Europea.

2. Ayudas 'minimis', que se pueden conceder sin el visto bueno de Bruselas: en este caso, pueden ser de un máximo de 25.000 agricultores por agricultor y de 200.000 euros para la industria.

3. Exenciones fiscales para esta campaña: de forma concreta, la Junta pide que no se tenga que pagar o reducir al máximo el pago del canon de regulación y de la tarifa de utilización de agua que pagan los regantes a la Confederación del Guadiana. O que los profesionales del campo estén exentos del pago del IBI rústico.

4. Créditos 'blandos': formalización de préstamos a muy bajo interés, como se han otorgado en otras situaciones de crisis, que permitan facilitar la liquidez de los agricultores y empresas agroganaderas.

5. Ayudas de la PAC: de un lado, que el anticipo en octubre del cobro de las ayudas PAC sea hasta un 70% -normalmente es del 50%- en el caso del pago único y pago verde. De otra parte, flexibilidad por parte del Gobierno y de la UE para poder cobrar las ayudas del pago verde pudiendo utilizar parcelas previstas en barbecho para pastos para el ganado o poder sembrar cereales y oleaginosas de forma excepcional. La guerra en Ucrania está ya suponiendo un encarecimiento de sus precios y amenaza con desabastecimiento de cereales en esta campaña a los países de la UE.

