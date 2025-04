El maíz gana terreno al tomate

Celestino J. Vinagre Viernes, 5 de noviembre 2021, 07:43 Comenta Compartir

José Manuel Hidalgo Naranjo, de 39 años, y su hermano Antonio, de 36, no hablan de cómo está ahora la Bolsa de Chicago, en Estados Unidos, el lugar del mundo donde se suele decidir lo que se paga por el maíz. Su conversación está más apegada a la tierra que pisan. Gira en torno a la cosechadora que ha entrado en una parcela del conocido como paraje de Santa Ana, en Villanueva de la Serena, a tres kilómetros del casco urbano. En la finca trabaja una imponente máquina que se pone a recoger este cereal, que frente a su decadente realidad de la última década vive un año de auténtico esplendor. Tanto que en esta campaña se ha producido una especie de fenómeno paranormal en el campo extremeño: agricultores que han dejado de sembrar tomate, el referente del regadío regional, y se han pasado al maíz, que este año ha ganado mil hectáreas respecto a la superficie de la campaña pasada.

Es cierto que no se puede hablar de 'desbandada' de productores de un cultivo hacia otro porque el tomate ha copado 23.200 hectáreas, poco más que hace un año, pero sí es cierto que se ha producido ese trasvase en más de un caso. Que sea un hecho puntual o se consolide en la próxima campaña se sabrá dentro de dos o tres meses, cuando ya se tenga claro lo que va a sembrar en la próxima primavera.

«Decidimos dejar de hacer tanto tomate y sembrar más maíz antes de saber lo bien que venía este último. Ni que decir tiene que muchos agricultores se habrán lamentado este año de no tomar esa misma decisión», refrenda a HOY José Manuel, continuador de varias generaciones de agricultores. En su caso, cosechará 88 hectáreas de maíz repartidas en varias parcelas, 24 más que en la pasada campaña.

La declaración se produce en la tercera semana de octubre, cuando en las Vegas Altas del Guadiana todavía se cosechaba en los maizales. En las Vegas Bajas apenas quedaban parcelas por recolectar mazorcas. En eso no hay mucho cambio respecto a otras campañas.

Lo extraordinariamente novedoso es que los productores extremeños de maíz perciben mucho más por este cereal. Como no se recordaba para los que tienen memoria y experiencia.

«No recuerdo nada igual. Está como nunca en la historia. ¡Ya está por 280 euros la tonelada cuando la media de la pasada campaña fue de 170!», confirma Antonio Soto, de 64 años, agricultor de Puebla de la Calzada y que este año ha cosechado cinco hectáreas de maíz.

El incremento del precio del maíz por una mayor demanda no tiene una sola explicación: sea para fabricar biocombustibles, para más piensos, para suplir las carencias de los mercados de los grandes productores mundiales... Todo suma.

«Si no fuera porque junto a esto también nos están subiendo mucho los abonos, el gasóleo o la electricidad, sería fantástico porque hace años que no vemos unos precios así», matiza Hidalgo aplacando una mayor euforia.

Es uno de los agricultores extremeños que esta campaña ha dejado se sembrar hectáreas de tomate para ponerlas de maíz, una decisión que adoptó a finales del año pasado sin saber si el maíz se iba a pagar tan bien. Y no es el único. «Llevamos años cobrando muy poco por el tomate. Un año igual lo puedes asumir pero dos, tres... Y subiendo los costes, eso es imposible. Por eso me decidí a sembrar esta campaña más maíz y menos tomate. Más por la situación del tomate que por lo que se podía pensar de la del maíz, que dicho sea de paso, nadie se podía imaginar que iba a tener esta rentabilidad esta campaña», explica.

El informe de precios de cereales y piensos elaborado por el Ministerio de Agricultura señala que el maíz se cotizaba en la provincia de Badajoz a 268 euros por tonelada a inicios de octubre –280 en la tercera semana del mes según la información actualizada por Antonio Soto a HOY–.

Esos 268 euros son siete más que al terminar septiembre y un 43% más que lo que estaba fijado en octubre de 2020 (187 euros). Más que la media de cotización en las provincias de Lérida, León y Burgos (248, 252 y 256 euros, respectivamente) pero menos ligeramente que lo que está establecido en la de Sevilla (278).

«La mayor demanda mundial está haciendo que tengamos unos precios de altísima rentabilidad. No sé si esto va a durar mucho pero las perspectivas es que aguante así un tiempo», agrega Soto, que es el responsable de la Sectorial de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura.

Una mayor demanda de consumo de piensos por parte de China para el engorde de su cabaña porcina o la escasez de las cosechas de Brasil y Estados Unidos explican en buena parte que se hayan establecido unas cotizaciones muy altas del maíz.

A estos factores, Soto agrega el hecho de que España es un país «claramente deficitario de maíz porque lo que tenemos de producción nacional se consume en un momento. Necesitamos importar entre 6 y 7 millones de toneladas cada año, y hay problemas con la llegada de los barcos cargados de maíz a España. Eso también está encareciendo el precio del producto».

Una subida, subraya, que también se está notando en los insumos: los abonos para el cultivo, el gasóleo, la electricidad y otros suministros. «Están subiendo muchísimo. Gracias a que se paga muy bien por el producto final por que si no sería una completa ruina», enfatiza.

EEUU, China y el conjunto de la Unión Europea son grandes consumidores de maíz. Se estima que en 2021 concentran cerca del 59% del consumo global de este grano, el más cultivado en el mundo.

«China está realizando importaciones de maíz de una forma bárbara», apostilla el agricultor de Puebla de la Calzada, quien admite no acordarse de una subida de precios tan sobresaliente como la actual «y mira que estoy con el maíz desde los 14 años y me encuentro cerca de la edad de jubilación».

A esa gran noticia le suma otra: los rendimientos por hectárea han subido, la productividad se ha incrementado. La media ronda los 14.000 o 15.000 kilos por hectárea sembrada de maíz. Más kilos y mucho mayores precios. Un gran panorama.

Tradicionalmente, el maíz en Extremadura ha copado un buen número de hectáreas en las zonas de regadío. Mucho más que el tomate y sigue siendo así. Es un cultivo regulador, usado por los agricultores para renovar los cultivos que se generan en sus parcelas y casi siempre como complemento a uno principal.

La demanda para biocombustibles, para elaborar más pienso y la carestía mundial, claves de la situación

El mercado seguirá con precios altos pero el problema ahora es la escasez de agua para 2022

En los últimos tiempos ha ido perdiendo terreno a marchas forzadas a causa de una rentabilidad ínfima, produciendo por debajo de costes.

Aunque no tenga ni el impacto social ni la presencia mediática de otros, el maíz y sus productores son parte fundamental para explicar el buen desarrollo del regadío en la región. Es la tercera productora de maíz de España.

«Este año no pudimos sembrar más porque es una decisión que hay que adoptar con tiempo, por cuestiones como la disponibilidad de agua, por ejemplo. Aunque se siembre en primavera no puedes decir entonces si plantas o no maíz. Esa decisión se toma en invierno», relata el presidente de la Sectorial.

«La verdad es que ya es mala suerte que ahora que hay buenas perspectivas para los productores también para la próxima campaña tengamos el posible problema del agua», incide Hidalgo.

Se refiere a que los embalses extremeños, básicamente los de la cuenca del Guadiana en la zona este de la provincia pacense, están bajo mínimos. Y sin una dotación asegurada de recursos hídricos no se puede regar un cultivo, por otro lado, que necesita una apreciable cantidad de agua.

«Aunque cada vez se gasta menos porque ahorramos más y se plantan semillas que resisten mejor la sequía, el agua es inevitable», culmina Hidalgo.

