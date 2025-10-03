HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El agricultor Juan Francisco Palma, junto a los dos tipos de plantas de maíz. E. DOMEQUE

Maíz enano pero más resistente al viento

Innovación. La multinacional Bayer presenta en Extremadura una semilla de la que nace una planta de menor altura con mejores cualidades genéticas y agronómicas

Estrella Domeque

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Real Academia Española considera el término 'enano' como un insulto. En alguna de sus acepciones, tiene seis, se considera como un adjetivo coloquial y ... despectivo. Sin embargo, ser enano no es siempre algo negativo si esa pérdida de estatura conlleva grandes beneficios. Con ese término se refieren de forma coloquial en Bayer a la nueva generación de híbridos de maíz de menor altura, hasta un 30% más bajo que el convencional. Llega bajo la denominación de Preceon Smart Corn System, algo así como un sistema de maíz inteligente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2

    Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  6. 6 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  7. 7

    Las cámaras de vigilancia resultaron clave para recuperar a la bebé sustraída en Navalmoral
  8. 8

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
  9. 9 La Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas a toda Extremadura este miércoles
  10. 10

    El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago de horas extraordinarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Maíz enano pero más resistente al viento

Maíz enano pero más resistente al viento