Maíz enano pero más resistente al viento

La Real Academia Española considera el término 'enano' como un insulto. En alguna de sus acepciones, tiene seis, se considera como un adjetivo coloquial y ... despectivo. Sin embargo, ser enano no es siempre algo negativo si esa pérdida de estatura conlleva grandes beneficios. Con ese término se refieren de forma coloquial en Bayer a la nueva generación de híbridos de maíz de menor altura, hasta un 30% más bajo que el convencional. Llega bajo la denominación de Preceon Smart Corn System, algo así como un sistema de maíz inteligente.

Una nueva tecnología agrícola en la que los de Leverkusen llevan tres años trabajando con pruebas en campo en un grupo de agricultores de España, Italia y Estados Unidos. En Extremadura, son 30 los que han testeado esta semilla Preceon en Vegas del Guadiana y el norte de Cáceres. A nivel nacional, también se ha probado en 260 hectáreas en el Valle del Ebro.

Se trata de una semilla con la que la multinacional alemana sostiene que el agricultor puede incrementar de forma notable el rendimiento de la cosecha con una planta de menor altura que resistiría mejor ante uno de sus principales enemigos, el viento.

«Es algo simple, pero esa diferencia de altura va a ser clave», asegura Juan Francisco Palma, experimentado agricultor de San Pedro de Mérida que ha sembrado uno de estos campos de ensayo. En su caso, son diez hectáreas de la variedad Preceon y otras diez de maíz tradicional. En esta finca celebró la marca una presentación el pasado mes de septiembre para mostrar in situ las diferencias.

En casi dos décadas dedicado al cultivo del maíz, Juan Francisco ha sufrido en varias ocasiones las nefastas consecuencias del viento. Por ello, cree que este maíz enano les hará respirar más tranquilos en caso de tormenta. «Muchas veces esperamos a que se seque mucho y a lo mejor vienen tormentas que tumban el maíz; y eso ya no tiene remedio, por muy bajo que lleve el peine de la cosechadora», explica junto a la plantación en la que se aprecia una diferencia de alrededor de un metro entre unas plantas y otras. «Esta variedad, al ser tan bajita, hará que esto sea un problema menos», añade.

En cuanto a la recolección, no cambia nada. «Al revés, creo que también viene bien porque el golpe que da la mazorca en el peine de la cosechadora es inferior y se va a desgranar menos la mazorca», sostiene.

Las cifras que trasladan desde Bayer hablan de un rendimiento de hasta una tonelada más por hectárea. «Creo que lo dará y, debido a la actual situación, con los elevados costes, se agradecerá bastante», comenta sobre esta semilla que sigue el mismo ciclo de cultivo que la otra variedad que siembra desde hace años.

Otra de las novedades de este maíz es que no tiene raíces aéreas; en este caso están bajo tierra, lo que facilita un mayor acceso a agua y nutrientes. «Esto hace que la planta soporte mejor el estrés, la sequía o un exceso de agua… También para el tema de abonado te ahorras algo», valora este agricultor que, incluso, se plantea sembrar únicamente esta variedad el año que viene.

Cabe destacar, eso sí, que por el momento no dispone de la certificación que permita el consumo humano. Aunque los trámites estarían muy avanzados. Así se explicó durante la presentación en esta explotación ubicada en el término municipal de Villagonzalo (Badajoz).

Los asistentes, en su mayoría agricultores de distintos puntos de la región, pudieron conocer las particularidades de este nuevo sistema de cultivo a través de tres estaciones: genética, agronómica y digital.

En la primera estación, los técnicos explicaron la genética de esta nueva generación de híbridos de maíz, haciendo hincapié en esa diferencia de altura que se estima de un 30% menos respecto al convencional. Además de su mejora en la resistencia al viento, se destacaron otras facilidades dentro del campo, como el riego, la fertilización o los tratamientos con fitosanitarios.

Entre los beneficios de esta nueva planta, se sugiere además que tiene un tallo hasta 10 veces más resistente.

30.000 plantas más

En lo relativo a agronomía, se mostraron los datos sobre el citado potencial de rendimiento de hasta una tonelada por hectárea en grano frente al maíz convencional. Si bien, se matizó que las buenas prácticas de siembra son fundamentales para asegurar la densidad adecuada según el potencial de cada parcela.

«Se puede llegar hasta 30.000 plantas más por hectárea», sostiene Alberto Esteban Sánchez, responsable Agronomía para Bayer, que entiende que esto hará que el cultivo del maíz pueda ser más productivo en los próximos años. «Además de la diferencia de altura, tiene mucho mejor anclaje al tener las raíces por debajo de la superficie y esto hace que aproveche mejor el agua y los nutrientes», afirma sobre esas diferencias en la planta. Además, añade que la inserción de mazorca está a una altura adecuada para mejorar la cosecha.

Por último, Sánchez señala que este maíz está adaptado a las principales enfermedades que amenazan el cultivo como la virosis, Cephalosporium o Fusarium, que causan pudriciones de tallo y raíz, marchitamiento, o pudrición de la mazorca, entre otras.

En la última estación, se presentó a los asistentes la herramienta tecnológica aparejada a esta nueva semilla, FieldView (del inglés, vista del campo). Una experiencia digital que permite a los agricultores recibir prescripciones personalizadas sobre la siembra y gestión de sus cultivos, con un seguimiento detallado y conociendo en tiempo real las necesidades hídricas y de fertilización de cada parcela.

Pero cabría preguntarse por qué Bayer ha elegido Extremadura como una de las regiones pioneras a nivel mundial para estas pruebas. «Extremadura y sus agricultores están a la vanguardia en el cultivo del maíz, como se demuestra en este espectacular campo, con un potencial muy alto y con gente que de verdad invierte en el cultivo», justifica Pierre Larrieu, director general de Bayer Crop Science.

El objetivo, señala Larrieu, no es otro que producir más con los mismos recursos. «Es así de sencillo y, además, esto nos ayuda al desafío que tenemos de agricultura regenerativa», concluye el directivo de Bayer.

Los próximos pasos se basarán en las experiencias y comentarios de este grupo de agricultores nacionales e internacionales para ir perfeccionando este nuevo sistema que, sin embargo, no resuelve la principal problemática de este cultivo. «La jornada es interesante, pero el maíz va de capa caída porque los precios son ridículos; los costes que tenemos de producción son más altos que los beneficios», lamenta José Antonio Quintana, uno de los agricultores asistentes a la presentación que, pese a todo, cree que una semilla así puede ayudar al mejorar las producciones, «siempre que se adapte bien a cada tipo de suelo».