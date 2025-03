La Junta pide la destilación de crisis para descongestionar el stock de las bodegas de vino

R. H. Badajoz Viernes, 5 de mayo 2023, 12:06 Comenta Compartir

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que ha formalizado la petición de destilación de crisis, como ha solicitado el sector vitivinícola extremeño, para poder acogerse así a fondos de la Unión Europea para financiar esta medida.

En el caso de que Bruselas aprobara esta medida, la Administración regional destinará 1,3 millones de euros para destilar 4,3 millones de litros de las bodegas que quieran acogerse.

El objetivo de esta medida es hacer frente a los excedentes existentes en las bodegas extremeñas, se calcula un 22 % de los excedentes en vino tinto sobre la media de las cinco últimas campañas.

La destilación de crisis se abrirá para vino tinto sin Denominación de Origen Protegida, ni tampoco de Indicación Geográfica Protegida, y trata de reducir la oferta de vino existente en esta campaña, a través de la destilación en alcohol para fines industriales.

UPA-UCE: un «alivio insuficiente»

Por su parte, la organización agraria UPA-UCE Extremadura ha valorado positivamente la solicitud formal realizada por la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, para acometer la destilación de crisis que ha demandado el sector vitivinícola extremeño. No obstante, ha recordado que esta medida es «insuficiente» si no se complementa con una línea de ayudas que compense los costes de producción en el contexto de la sequía actual.

Tal y como ha comunicado la propia Administración regional, de aprobar Bruselas esta demanda, se podrán destinar 1,3 millones de euros en Extremadura para destilar 4,3 millones de litros de vino, algo que permitirá descongestionar al stock de las bodegas antes del inicio de la próxima campaña de la uva.

En este sentido, la secretaria del vino de la organización agraria, Catalina García, ha considerado que la destilación supondrá un «alivio» para los bodegueros, pero ha advertido que el sector «no se ha recuperado desde la pandemia y lleva sumando tres años de crisis, agravada ahora por la sequía».

«Durante la campaña hemos vendido muy por debajo de los costes de producción, tanto bodegueros como viticultores», ha señalado, por lo que ha demandado una vez más «una línea de ayudas que compense el precio del vino y de la destilación, porque la destilación por sí sola no va a compensar los costes de producción». Además, ha advertido: «el precio de la destilación, aunque no se haya concretado, no puede ser superior al que se ha vendido el vino».

