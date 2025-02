La Junta aplaza las inversiones para modernizar el regadío extremeño

En el año 2021 no se ha realizado ningún gasto para la mejora del regadío.

La Junta de Extremadura ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) cuatro modificaciones presupuestarias de inversiones que se iban a realizar durante los años 2021, 2022 y 2023 para la mejora de los regadíos extremeños por un importe de 22,5 millones de euros. Esta inversión se distribuía en un presupuesto de 4,25 millones en el año 2021, 14,25 millones en el año 2022 y de 4 millones en el año 2023.

Tras la publicación de las cuatro modificaciones, la Junta ha comunicado que en el año 2021 no se ha realizado ningún gasto, que para el 2022 se prevé una disminución de 6,95 millones de euros y que todo se dejará para el año 2023.

Así, «en el año 2021 había un compromiso de gasto aprobado y publicado de 4,25 millones de euros, de los que se han invertido 0; en el año 2022 había un compromiso de gasto aprobado y publicado de 14,25 millones, de los que se han modificado a 7,3 millones; en el año 2023 había un compromiso de gasto aprobado y publicado de 4 millones, de los que se han modificado a 14,7 millones de euros», aseguran desde La Unión Extremadura.

Del mismo modo, indican que en la reunión que mantuvieron los representantes de las asociaciones convocantes de la manifestación del pasado 2 de diciembre le propusieron al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, «una serie de reivindicaciones que entendíamos necesitaba el campo extremeño. Estamos a la espera de la respuesta del presidente Vara a nuestras peticiones, pero la credibilidad de la administración regional cada día es más baja debido a los continuos incumplimiento de la misma».

«La Junta de Extremadura –continúan en su comunicado– pretende que los agricultores y ganaderos nos creamos que lo que no han invertido este año se va a invertir en el año 2023, una vez pasadas la elecciones regionales, sin saber quién va a gobernar Extremadura en esa fecha. Los agricultores y ganaderos extremeños nos preguntamos para qué sirve la Ley de Presupuestos si la misma no se cumple en un porcentaje importante, no solo en estas partidas, también en el resto de ayudas e inversiones». Además, señalan que la publicación en el DOE se ha hecho en día de puente, «para ver si pasa desapercibido».

Por todo ello, La Unión Extremadura quiere exigir a la Junta «que de manera inmediata se pongan a disposición los presupuestos aprobados para acometer las reformas que el regadío extremeño necesita: necesitamos ahorrar agua, necesitamos ahorra energía, necesitamos modernizar los sistemas de riego. Lo que no necesitamos son administradores incompetentes que son incapaces de acometer las inversiones necesarias en Extremadura para hacer un uso más eficiente de nuestros recursos».

