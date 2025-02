«La invasión a Ucrania ha sacado las vergüenzas y debilidades del modelo europeo»

JOSÉ TOMÁS PALACÍN Badajoz Martes, 15 de marzo 2022, 14:46 Comenta Compartir

La situación en el campo no es fácil. La guerra en Ucrania no ha hecho más que empeorar lo que ya había: el alto coste de insumos, la sequía, una reforma laboral rechazada por el sector, los precios de la producción, la reforma de la nueva PAC… Por ello, Apag Extremadura Asaja y Asaja Extremadura -que han adelantado en la misma rueda de prensa que irán juntas a las elecciones al campo, aunque falta la firma oficial- han dado a conocer una serie de medidas que, según ambas, podrían paliar estos problemas

«La situación en nuestro campo se va deteriorando día a día, siendo más difícil subsistir en las explotaciones», ha declarado Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja. Ante todos estos problemas, la respuesta de políticos y administraciones, ha asegurado, es que «hay que mirar a otro lado». Eso, sin contar con la «otra respuesta» recibida ante sus reivindicaciones, ha manifestado: «Los palos que nos han dado desde la Delegación del Gobierno».

Asimismo, ha añadido: «Quiero decir, eso sí, que para las administraciones fuimos esenciales durante la pandemia. Y somos esenciales ahora, pero ahora solo para recaudar y engordar las arcas del Estado, que es lo único que estamos haciendo desde el sector agrario, a costa de endeudarse y, en muchos casos, arruinarse cada vez más».

Medidas propuestas

Ante todos estos problemas, las propuestas de las dos Asaja son, entre otras, que se reconozca la temporalidad de sus campañas en la reforma laboral o la creación de la Mesa de la Sequía «ya, con todos los actores y con algo que le compete a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es cortar de una vez por todas el caudal ecológico que todos conocemos», ha subrayado.

«Es decir, que esta campaña hemos destinado 150 hectómetros cúbicos al caudal ecológico, que hubiese habido para regar un número muy importante de hectáreas, como en el Canal de Orellana, donde peor lo están pasando». Del mismo modo, Ángel García, presidente de Asaja Extremadura, ha expresado que «el presidente de la Junta y la consejera de Agricultura tienen que pasar por el otorrino», en referencia a la cantidad de llamados por parte del campo extremeño a establecer una Mesa de la Sequía en la región.

En los precios justos, vuelven a pedir lo mismo: que se oficialicen, «de una vez por todas», los costes de producción: «Si la comunidad autónoma no lo hace, no sirve de nada la Ley de la cadena alimentaria. Y eso lo tiene que oficializar, evidentemente, al precio de los insumos de hoy, no hace unos meses».

En el coste de los insumos han pedido también control de los gastos y compensaciones fiscales y «evidentemente, algo que es muy razonable ahora para reducir el coste, como es habilitar medidas naturales para nuestros cereales», ha afirmado Metidieri. «No se puede estar pagando los fitosanitarios como se están pagando y enriqueciéndose las multinacionales y que no se permita la quema de rastrojo, como no se permite en la mayoría de las cosechas, no solo en los cereales de invierno, que es donde nosotros lo pedimos con más fuerza». Es una medida natural que, según él, evitaría un gasto grande en las explotaciones agrarias.

En referencia a la reforma de la PAC, el presidente de Apag Extremadura Asaja ha vuelto ha incidir en sus exigencias. La primera, retirar las exigencias ambientales. «Y cuando digo retirarlas me refiero a todas. Retirar estrategia de la biodiversidad, retirar estrategia de la granja a la mesa, donde se habla de esas reducciones pero no se ponen en práctica».

Guerra en Ucrania

«Y a todos estos problemas se une la invasión de Rusia en Ucrania», ha recordado Metidieri. «Esto ha venido a sacar las vergüenzas y debilidades del modelo europeo. Eso es lo que ha venido a confirmarlo. Aquí se solucionan los problemas, y no como ha hecho Europa». Para él, cuando ha habido un problema siempre se dice desde la comunidad autónoma o desde el ministerio que «es que Europa lo tiene que ver».

«Y ahora ¿qué solución da Europa ante el problema que tenemos con las materias primas, con los transgénicos y con los pesticidas si no somos capaces de abastecer a nuestra cabaña ganadera?», se ha preguntado. «La respuesta de Europa es que sea el mismo Estado miembro el que tome las soluciones. Creo que hay que ser más claro, y no solo en esta cuestión, sino en todas. Si tiene que ser el estado miembro, que no lance la pelota a Europa, porque Europa la devuelve».

Por su parte, García ha destacado que «es necesario que debido a la invasión, se suspenda de modo inmediato la suspensión de la nueva PAC para el 2023. Lo único que provoca es una menor producción».

«Lo que quiero decir -ha puntualizado, por otro lado, Metidieri- es que no podemos ser autodependientes como somos ahora mismo y no se puede generar un nerviosismo tal como el que hay en el sector ganadero, donde no se garantiza un futuro a largo plazo para garantizar materias primas».

Un «sinsentido» y un llamamiento

Asimismo, García ha señalado que Luis Planas, ministro de Agricultura, «parece que prefiere importar maíz transgénico de Argentina y Brasil en vez de favorecer que los agricultores españoles puedan sembrar en las tierras de barbecho este tipo de producciones. Es realmente anacrónico e ilógico».

Y ha puesto de ejemplo: «Cuando vamos a uno de estos restaurantes de comida rápida resulta que nos comemos las hamburguesas de pollo alimentados con maíz transgénico, un maíz que nos prohíben producir a nosotros. Es un sinsentido absoluto».

Por último, también ha recordado que este próximo domingo 20 de marzo «hay un llamamiento a toda la España Vaciada, a toda la España rural para que vayan a Madrid y den su voz de descontento al abandono y al desprecio que este Gobierno tiene por esta España».