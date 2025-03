El girasol, un salvavidas en la sequía

El cultivo del girasol ha demostrado ser la gran alternativa en un año muy complicado para el campo extremeño. No solo por su rentabilidad —mayor ... que la de otros años—, sino también por su seguridad ante las sequías. Es cierto que no se puede comparar con otros cultivos tan rentables, como el tomate. Pero en una época de incertidumbre y recortes en el riego, a la espera de lo que ocurra el año que viene en cuanto a lluvias, mejor es cultivar sobre seguro que mantener tierras en barbecho.

Para dar una idea de la importancia que ha tenido esta alternativa en el campo extremeño, Antonio Soto, presidente de la Sectorial de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, afirma que el año pasado se sembraron 8.000 hectáreas de girasol, mientras que en 2022 han sido 24.000 hectáreas. «Entiendo que, si las aguas vuelven a su cauce y todo vuelve a ser como antes, esto debería cambiar. Porque no es solo la sequía, es la guerra en Ucrania también, por eso tenemos los precios tan buenos que tenemos», explica.

Y es que en Extremadura, el girasol alto oleico —el que más se siembra— rondaba el año pasado los 600 euros por tonelada. Ahora ha subido hasta los 800.

Ampliar En las puertas de la cooperativa utilizan herramientas para medir la cantidad que entra en las cosechas. PAKOPÍ

Como llovió muy poco durante el año, las producciones han sido muy bajas: «En secano, este año habrán salido a entre 600-700 kilos por hectárea. Y si se han dado uno o dos riegos, unos 2.500 kilos. Y si se cuida bien, puede dar hasta 3.500 kilos». Pero con estos precios y estas cantidades, «la rentabilidad no está nada mal», asegura.

Los precios del girasol son buenos, aunque en Extremadura tampoco hay muchos más cultivos que se puedan alternar que no sean los tradicionales, como pueden ser principalmente el maíz y el tomate.

No hay una gama de cultivos demasiado amplia y, por eso, para el agricultor la elección ha sido fácil. Como es de secano, no necesita agua. En regadío se le puede regar una vez o dos y ya sería suficiente. Se siembra en abril y se recoge en septiembre.

Y su coste de producción es muy bajo, por hectárea en torno a tres kilos y medio de semillas. «En definitiva, el bruto no es muy alto, pero al ser un cultivo con tan poco gasto, pues renta», alega Soto.

En un año tan duro, el agricultor, debería estar contento. «Sin embargo —explica Soto—, en regadío, el tomate o el arroz siempre tendrán mayor rentabilidad que el girasol, esa es la gran diferencia. Si no hay agua, nos agarramos al que quede y este cultivo es ideal porque necesita muy poca». Hay otros cultivos que mueven más dinero, como el arroz. Es lo que ha sucedido en Vegas Altas, el lugar donde se han sembrado la mayor superficie de girasol. Una de las razones, porque no se han podido sembrar 20.000 hectáreas de arroz. Para el agricultor, «eso ha sido un desastre, pero dentro de lo malo... el girasol ha salvado algo».

Ampliar Antonio Soto, presidente de la Sectorial de Cultivos Herbáceos. PAKOPÍ

Una industria con tirón

Extremadura no es muy significativa en el cultivo del girasol. Las regiones donde principalmente se planta son Castilla-La Mancha y Castilla y León, con mucha diferencia. En Extremadura siempre fue una alternativa, una manera de salir del atolladero. Y este año ha sido su momento, como el de su industria.

«El aceite de girasol está considerado como aceite de segunda, pero solo hay que mirar los precios», apunta Soto. La psicosis en esta época está casi normalizada —solo hay que recordar los episodios con la compra de papel higiénico o de hielos— y el girasol no se ha quedado atrás.

Aunque podía entenderse: el gran exportador mundial de girasol era Ucrania y, como ya no hay, el precio subió inevitablemente. «Pegó tal vuelco el precio que ni los churreros sabían qué hacer. Ante el precio del aceite de girasol o el de oliva no sabían ya cuál elegir. Y esto ha repercutido también en el agricultor para bien», apunta.

Una vez recogido el girasol del campo, en una cooperativa como la Cooperativa de Vegas Bajas, en Puebla de la Calzada, primero comprueban la humedad de este. Si es la correcta, se almacena para su posterior venta. Se vende a empresas molturadoras —de las que hay muy pocas en España— para aceite o harina, principalmente. En la molturación, un proceso de extracción de aceite, se puede trabajar con el alto oleico o con el tradicional.

El alto oleico –más caro– se utiliza sobre todo para el pienso del ganado. De hecho, se usó mucho para el cerdo ibérico por su alto perfil oleico. Y por otro lado, el tradicional es para el típico aceite de girasol de cocina, como puede ser el de cualquier casa. Cabe recordar que, como se ha citado anteriormente, es el alto oleico el que más cultivado en la región.

«Puede que haya sido la mayor cosecha que haya habido en Extremadura en girasol y de las que más dinero haya dado. Todavía habría que verlo en peso, que sería imposible de medir ahora. Pero en cuestión de hectáreas, ni una duda de que ha sido la más grande».

La incertidumbre

Muchos de los agricultores afectados por la sequía decidieron optar por el cultivo de girasol como una manera de aguantar el golpe –que hubo, aunque menos intenso–. Otros dejaron sus tierras en barbecho, porque las decisiones que se tomaron fueron tardías a la hora de autorizar la siembra. «O de no autorizarla. Hemos vivido así este año, con mucha incertidumbre, si llovía o no, la guerra en Ucrania, los precios, los insumos... En el caso de que ocurriera lo mismo que el año pasado, y esperemos que no, la gente se tiraría de cabeza al girasol», destaca.

Mucha gente se esperó y el tiempo se echó encima. «Pensábamos que iba a ser pasajero —admite, en su caso, Soto—. Y sabiendo que Ucrania era el granero de Europa, cuando vimos cómo reaccionó el mercado o la especulación vimos una tormenta perfecta. Todo nos ha llevado a esta alternativa, el girasol. Que sí, es una gran alternativa, pero no es la solución a los problemas que podamos tener en el campo extremeño. Nuestro campo está enfocado de otra manera, el tejido empresarial está asociado a otros cultivos, como el tomate. Esperemos que no se perpetúe».

Por ello, muchos agricultores no saben qué hacer. Ante las dudas –¿lloverá el año que viene? ¿Seguirán las sequías eternamente? ¿Será más caro producir?–, algunos «se están hartando» y han optado por la almendra y el olivo superintensivo, que ya son cultivos permanentes. Ahí ya se acabaron las alternativas del tomate y del girasol.

Ampliar El girasol, que al ser de secano no necesita agua, se siembra en abril y se recoge en septiembre. HOY

El futuro

Y es que, como afirma Soto, «si crees que va a volver a llover como antes, tomate. Si crees que no va a volver a llover como antes, cultivos permanentes superintensivos. Si crees que va a llover, pero puede que no, en los próximos años pondrás, girasol».

Como no llueva la próxima campaña, el campo extremeño va a tener un problema que no se soluciona con cultivos alternativos. «Estamos con una gran incertidumbre. Es verdad que en Vegas Bajas puede haber gente que riegue por pozos, pero este año se han venido abajo, se han secado muchos de ellos, y nadie se va a aventurar a sembrar nada pendientes de un pozo con lo que puede costar echarle agua a una hectárea de cualquier cultivo de regadío».

Lo que ocurra el año que viene dependerá de varios factores. ¿Un agricultor daría el paso definitivo a cultivar girasol? «Puede, pero si hay sequía. Todo depende, también el precio o qué evolución tendrá. El maíz a 350 euros por tonelada, la cebada y el trigo a más o menos el mismo precio, los 800 del mismo girasol... ¿se mantendrán en el tiempo? Si la guerra sigue, entendemos que los precios seguirán igual. Pero cuando llegue la hora de la verdad el agricultor ya decidirá qué hace con sus tierras. Si persisten las prohibiciones de tratamiento, los gastos, las sequías, Extremadura cambiará sus cultivos. Y quién sabe lo que podrá pasar».