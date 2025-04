El girasol, una alternativa a la falta de agua

La tormenta perfecta se cierne sobre la pipa de girasol, pero lejos de ser una amenaza, se trata de una oportunidad. La primera nube que ... cubre el cielo de esta oleaginosa es la invasión de Ucrania, una situación que ha provocado una estrechez en el mercado debido a que Rusia y Ucrania se encuentran entre los principales exportadores de girasol. Esto hace que se haya generado una importante demanda de este girasol que no va a tener ningún problema para comercializarse a precios altos.

El otro nubarrón viene dado por la situación de sequía que en Extremadura ha obligado a renunciar a la siembra de maíz y arroz, también que se limite la superficie de tomate. Es en este punto donde aparece la pipa de girasol como alternativa a un horizonte que para muchos era el barbecho. No obstante, es una planta que precisa de una menor dotación de agua y esto hace que sea viable dentro de las cuentas realizadas para esta campaña por parte de la Comunidad de usuarios del Canal de Orellana.

Dos factores negativos, la invasión rusa y la sequía, de los que el girasol pretende sacar provecho con la posibilidad de llegar a las 17.000 hectáreas. «La situación actual es clara, el agricultor de las Vegas Altas, en la parte del Canal de Orellana, solo va a poder sembrar girasol en la superficie que no está sembrada de hortícolas, tomates o cultivos perennes», asegura Luis Gutiérrez, vicepresidente de la Asociación de agricultores de Don Benito, que es además uno de los que ha apostado este año por el girasol.

«Este año no hay ningún motivo para no sembrar girasol»

Cabe destacar que, en España, debido a estos dos factores, se espera este año un crecimiento sobre las 644.308 hectáreas de girasol sembradas el pasado año; también en Extremadura. En la región, según los datos oficiales de la Política Agraria Comunitaria, fueron 7.843 las hectáreas sembradas de girasol en 2021.

Desde la asociación agrícola dombenitense estiman que, actualmente, se llega a unas 8.000 hectáreas tras llevar a cabo un análisis los datos de venta de semillas hasta la fecha, «una cifra muy por debajo de las 17.700 que se aprobaron como potenciales de sembrarse de girasol con una dotación de riego de hasta 3.500 metros cúbicos que entendemos que es más que suficiente». En ese sentido, Gutiérrez lamenta que se pueda quedar parte de la dotación de agua en el pantano «después del esfuerzo de otras comunidades de regantes por ceder esa agua para el girasol y que esos litros de agua generaran mano de obra, economía... Lo justo es que esa agua se aproveche con la máxima eficacia y el máximo rendimiento económico y social».

Ampliar Mayo es aún una fecha óptima para su siembra. E. D.

Para Gutiérrez el agricultor sigue teniendo dudas, sobre todo por entender que se llega tarde, pero cree que se está a tiempo y que las ventajas superan a los posibles inconvenientes. «Actualmente, podemos firmar un contrato previo de hasta 800 euros por tonelada, las condiciones de consumo de agua son menores que otros cultivos y la climatología acompaña», explica, «además, tiene alguna pequeña ayuda acoplada, por lo que entendemos que este año no hay ningún motivo para no sembrar girasol».

Sobre sus bondades, indica que, además de su menor consumo de recursos hídricos, es un cultivo con costes menores en cuanto a fitosanitarios, abonos o mano de obra. «A eso hay que añadir que se puede firmar la cosecha de este año al doble de precio que hace tres años; todas las señales van al girasol, nos salen las cuentas perfectamente, incluso más que en otros cultivos que podríamos haber sembrado con agua», sostiene.

«Habrá tierras más o menos susceptibles, pero no hay fecha limitante para su cultivo»

Si bien, reconoce que habrá muchas hectáreas que no se puedan sembrar por las condiciones agronómicas. Algo en lo que coincide con Carlos Sánchez-Reseco, ingeniero técnico agrícola que conoce bien este cultivo. «Habrá tierras más o menos susceptibles de sembrar en esta fecha o en las que habría que gastar ya algo de la dotación de agua para asegurar la implantación, pero no hay una fecha limitante para su siembra», asegura. De hecho, dice, mayo es un mes apto para su siembra, «aunque culturalmente aquí no se haya hecho».

Por otra parte, debido a la situación de sequía que perjudica a otros cultivos, Reseco entiende que el girasol es perfecto para dar rentabilidad a las explotaciones agrícolas por los precios que tiene y para aprovechar al máximo esos recursos hídricos limitados en esta campaña.

Baja dificultad técnica

También ha percibido cierto recelo de los agricultores por considerar al girasol un cultivo que esquilma el suelo, algo que desmiente. «Es una falsa creencia, lo que hace es explorar unos horizontes del suelo que los cultivos típicos de la zona como tomate, maíz o arroz no hacen», afirma. «Tiene una raíz pivotante que profundiza mucho más en el terreno y absorbe esos nutrientes a los que con ningún otro cultivo íbamos a llegar».

En cuanto a la demanda de agua, explica que están muy centradas en dos períodos, «hasta que sale la flor se mantiene con una aportación muy baja de agua, cuando necesita realmente es en la floración». Al mismo tiempo, considera que es un cultivo de baja dificultad técnica, aunque no sea cultural en la zona, «es más rústico y sencillo que un tomate o un maíz».

Con todo, Reseco sostiene que, a plena producción, se puede llegar a las cuatro toneladas por hectárea, «pero si no se llega a máximos productivos, el precio estimado de la cosecha sigue manteniendo una rentabilidad interesante en el cultivo y superior a la de años anteriores».

Una tormenta perfecta para un girasol que podría teñir de amarillo este verano las Vegas Altas del Guadiana. «Este año no hay ninguna pega para sembrar girasol. Ojalá tuviéramos recursos hídricos para hacer maíz, pero son estas las circunstancias», concluye.