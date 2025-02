Extremeños y valencianos también quieren decidir sobre el futuro del cava

JOSÉ TOMÁS PALACÍN Badajoz Martes, 21 de junio 2022, 19:10 Comenta Compartir

Apag Extremadura Asaja y la Comunidad de Labradores de Almendralejo se han unido al Dominio de la Vega de Requena para optar, por primera vez en 36 años, al consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida Cava, cuyos seis puestos de productores han estado siempre ocupados por la candidatura única catalana.

Estas instituciones, que han presentado en la tarde de este martes su candidatura, aseguran que si hay una participación masiva en ambos municipios en esta votación -que se celebrará el próximo 6 de julio de once de la mañana a seis de la tarde-, la representación está asegurada.

Juan Antonio Álvarez, candidato extremeño al consejo regulador de la DOP Cava, ha explicado en la presentación que esta era la única opción de poder lograr un puesto en la mesa donde se toman las decisiones. «Puede ser un hito que alguien de fuera de Cataluña pueda, por primera vez, decidir algo respecto al cava».

El principal objetivo de la candidatura, ha asegurado, es que la DOP Cava entienda la postura de extremeños y valencianos ante «nuestras circunstancias, inquietudes y decisiones que no se nos explican y que podremos entender si entramos». Para él, el objetivo es «sumar» y que las decisiones sobre la uva sean compartidos por todos, así que hacerlo todo más accesibles a las zonas fuera de Cataluña.

Y cuando ha hablado de decisiones se ha referido a temas como la comercialización del cava, el dinero que se dan campañas publicitarias o al propio intercambio de información del que, ha apuntando, «se ven apartados».

«Que nosotros estemos allí depende de que viticultores de la zona de Almendralejo y Requena, La Rioja, Navarra e incluso catalanes que quieran aportar voten esta opción, que representa a todo el sector fuera de Cataluña», ha aseverado.

Cabe recordar que Extremadura empezó en en el año 1983 vendiendo unas 6.000 botellas de cava. Hoy por hoy, venden casi siete millones y, por ello, muchas veces chocan con los intereses del consejo regulador de la DOP, representado al 100% por la candidatura única catalana.

De los 2.800 electores totales, 282 son de Badajoz y 435 de Requena. Solo hay una única circunscripción, que es toda España, con un total de 907 titulares inscritos. «Si sirve de orientación, en las anteriores elecciones, en Cataluña votó el 41%. Tenemos motivos fundados para ver que, yendo de forma masiva a las urnas, podremos obtener uno de los seis puestos productores del consejo regulador de la DOP Cava».

«No somos mejores ni peores»

Por su parte, Fernando Medina, consejero delegado de Dominio de la Vega, de Requena, ha querido dejar claro que «no somos ni mejores ni peores que ellos, tenemos las mismas preocupaciones, mismos problemas, somos iguales. Tenemos que compartirlos con ellos y aportar nuestras ideas, que son muchas. La importancia de Requena y Almendralejo no es poca dentro del sector productor como municipios. Extremadura será poco en el total, Valencia también, pero en municipio somos importantes dentro de los alrededor de 160 municipios que producen cava».

Entre sus aspiraciones, Medina ha señalado cuestiones como poder informar a todo al sector antes y después de cada reunión qué pasa y qué va a pasar, cuáles son los derroteros, medidas que se van a adoptar, por ejemplo, ante el adelantamiento del prosecco frente al cava en algunos países.

«Queremos ser constructivos y hemos advertido que somos capaces de explicar aspectos que a ellos también les conviene conocer. Es normal que el sector sea menos endogámico y tenga a gente de fuera de Cataluña. Debemos dejar constancia en las actas de nuestra preocupación y que no piensen que no existimos. Dicho esto, tengo que confesar que nos respetan, y no poco», ha afirmado antes de animar a los votantes advirtiendo que esta puede ser «una oportunidad única».

