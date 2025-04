Extremadura logra otro triunfo legal en la batalla del cava

Celestino J. Vinagre Lunes, 14 de febrero 2022, 13:28 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

El Gobierno de España no debía haber restringido en 2018 la inscripción de nuevas hectáreas de la denominación de origen (DO) Cava. Pero lo hizo. ... Extremadura recurrió a los tribunales y ahora, casi cuatro años después, la región ve ejecutado su triunfo legal frente a esa limitación. La Junta va a transmitir en los próximos días a los viticultores de Almendralejo que presentaron solicitudes de registro de nuevas hectáreas y el Gobierno se las frenó que pueden ahora inscribirlas. Son, calcula el Ejecutivo regional, 40 hectáreas nuevas aunque desde el Gobierno extremeño se valora, más que esa cifra en sí, que la justicia haya dado la razón, por segunda vez, a Extremadura en su batalla legal contra el Gobierno y la DO Cava frente a sus planteamientos de limitación la plantación de nueva superficie de vino espumoso de calidad en todo el territorio de la denominación de origen.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge hoy una resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura por la que se da cumplimiento a la sentencia de 10 de marzo de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Juzgó la resolución del Gobierno por la que se fijaba para 2018 la superficie que se podría conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo en el país. Ahí, el Gobierno validaba que las denominaciones de origen podrían aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de replantación. Agricultura, como ya contó HOY, fijó el reparto de solo 57,4 hectáreas de nuevas autorizaciones en 2018 en España y que este fuera en función del orden de llegada de las solicitudes sin ningún otro criterio que asegurara, al menos, un mínimo para las zonas productoras de espumoso, como Almendralejo, incluidas dentro de la denominación de origen protegida (DOP). Además, se limitaba la concesión de derechos para replantaciones y conversión de derechos, también en 57,4 hectáreas. Este realmente era el tope más dañino para Extremadura porque a través de estas vías era como el cava extremeño había podido realmente crecer en el último lustro. La Junta de Extremadura anunció que acudiría a los juzgados frente a ese bloqueo. Primero, por el fondo de la cuestión -el freno al crecimiento de hectáreas sin que hubiera un riesgo demostrado de devaluación del producto- y segundo, por la forma, porque no se siguió el obligado procedimiento de consultas. Lo que aparece hoy en el BOE es que Agricultura retrotrae el procedimiento de 2018 al punto donde estaba antes de adoptar su disposición. Quiere decir que el Ministerio pedirá informes a las partes (denominación de origen y comunidades autónomas) pero, en todo caso, no puede restringir las replantaciones y conversión de derechos en ningún caso. De forma práctica, los viticultores de Almendralejo que solicitaron en 2018 más superficie para cava y le fue denegada podrán hacerlo ahora. Pueden inscribirlas Fuentes de la Consejería de Agricultura han confirmado a este periódico que la Junta les va a comunicar si quieren inscribirlas o no y «a los que contesten afirmativamente se las inscribiremos». En quince días ya se podrán registrar En enero del año pasado se conoció otra sentencia favorable a los intereses de Extremadura en el sector del cava, en este caso, del Supremo. El Tribunal Supremo dio la razón a la Junta al anular dos artículos de la reforma que imponía al Ministerio de Agricultura la aceptación de las recomendaciones presentadas por el consejo regulador de la DO Cava y privaba a las comunidades autónomas de ser escuchadas por el Gobierno central. En concreto, el Supremo estimó íntegramente el recurso presentado por el Gobierno extremeño contra la modificación del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regulaba el potencial de producción vitícola. Anuló dos artículos de esa norma por la cual el Ministerio eliminaba la consulta que debía hacer a las comunidades autónomas a la hora de restringir las plantaciones de las denominaciones de origen de cava. Además estableció que las decisiones sobre las restricciones de replantaciones y nuevas plantaciones en las Denominaciones de Origen de carácter supraautonómico, como la del Cava, debían ser establecidas por el Ministerio, no por el Consejo Regulador como establecía el real decreto, al que le corresponde la presentación de la solicitud con la información necesaria que demuestre que hay un riesgo objetivo de devaluación de la producción, para proceder a adoptar nuevas restricciones. Finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo, estimó íntegramente el recurso del Gobierno de la Junta de Extremadura declarando la nulidad de la reforma y condena en costas a la Administración del Estado, a la organización agraria Unión de Uniones, y el consejo regulador de la DO Cava.

