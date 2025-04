Europa planteará incluir al vino como alimento cancerígeno

JOSÉ TOMÁS PALACÍN Badajoz Viernes, 4 de febrero 2022 | Actualizado 08/02/2022 11:14h. Comenta Compartir

El próximo día 15 de febrero, el Parlamento Europeo llevará a votación un informe del Comité Especial para Derrotar al Cáncer (BECA, en inglés) en el que se incluye que el alcohol, sin especificaciones, produce cáncer. En principio, este informe no tiene ningún tipo de regulación, es simplemente un estudio, como otros muchos de los que se hacen en la UE. Pero sí que tiene un marcado carácter de referencia para que, una vez aprobado, se recomiende a los gobiernos.

La cuestión es que, dentro del informe, se pretende colocar al vino como un producto que se vincula con el riesgo de contraer cáncer; esto es, igualándolo a todos los tipos de alcohol. El estudio, bastante polémico por no tener en cuenta ciertos factores de alimentación –ya que hay informes científicos que indican que consumir vino con moderación y dentro de una dieta mediterránea es saludable–, ha hecho que el sector del vino proteste: no es que no reconozcan que, en consumo excesivo, no haga daño, sino que consideran que las posibles consecuencias dañarían a la industria sin ningún tipo de sentido.

Jose Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino (FEV), arguye que este informe es un ejercicio «loable». Sin embargo, la controversia viene porque no distingue patrones de consumos, alcoholes, cantidades. «Está demostrado que una ingesta de alcohol en grandes cantidades produce cáncer. Pero el consumo abusivo. El informe, entre otras lindezas, dice que no hay consumo seguro de alcohol –es decir, una gota ya serviría para producir cáncer–«.

Según Benítez, en un apartado derivado, el informe pide que se revise el etiquetado de las botellas, un incremento fiscal y otro tipo promoción en cuanto al alcohol. «Cuando te vas a la práctica, insisto, es loable luchar contra el cáncer y el uso abusivo del alcohol. Así lo hemos defendido siempre. Pero, de este modo, se convierte en una demonización: por beberte una copa de vino o de cerveza, ya puedes tener cáncer».

«No pueden condicionar el futuro del sector por políticas inciertas»

Esta «corriente de pensamiento», para él, ha sido asumida por los europarlamentarios. De hecho, afirma que ya hay políticos que hablan de lobby del vino –«ojalá fuéramos tan potentes», apostilla»– y reitera que está más que demostrado que no hay una relación causal del cáncer en el consumo moderado de vino.

«No pueden condicionar el futuro del sector por políticas inciertas. Es un sector que genera el producto más exportado fuera de Europa. Lo que dicen de reducir políticas de promoción, que se deje de promover el vino, poner etiquetados y demás… Por ejemplo, avisos del tipo 'el exceso de consumo de vino es perjudicial para la salud', no tendríamos problemas en ponerlos, porque es verdad».

Indica además que hay gente que dice que «estamos exagerando«. Por su parte, señala que en 2016, Irlanda limitó la publicidad del alcohol en cuestión de promoción, políticas fiscales, etcétera. Y está pendiente un reglamento en relación con el etiquetado. «En cuanto se apruebe el informe europeo, el reglamento irlandés, me apuesto lo que sea, pondrá etiquetado. Se hablaba de que querían poner un aviso como 'el vino causa cáncer'. Y eso no se adecúa a la realidad».

Y añade: «No tenemos que traer pseudoverdades que no tienen base ciencia para mandar el mensaje erróneo. No significa que se vaya a poner la etiqueta como la del tabaco, es cierto, pero ya hay iniciativas en el mundo que están siguiendo esto».

Del mismo modo, asegura que ya han hablado con el Ministerio de Sanidad, y que le dijeron que cómo podía dudar que el alcohol producía cáncer. «Y nosotros en ningún momento dijimos eso. Yo no lo dudo, porque no soy médico, pero hay científicos que en ciertas cantidades aseguran que es saludable. Y es que además, yo no digo que se beba vino por eso, sino por tradición, cultura, historia«.

Para él, el informe se «aprobará seguro», por lo que piden que los eurodiputados españoles, –«a todos»–, que apoyen al sector y que apoyen también la enmienda que se propone desde el sector y algunos políticos, que ya tiene votos suficientes para que se «arreglen» esas afirmaciones. «Pedimos que no se generalice, nada más».