«Si ponen una etiqueta al vino advirtiendo sobre la salud habría sido la ruina»

«Ese informe era una vergüenza. Menos mal que no ha salido porque nos hubiera hecho mucho daño». Miguel Monterrey, responsable de la sectorial del ... vino de Cooperativas Agroalimentaria de Extremadura, consejero de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana y presidente de la cooperativa Nuestra Señora de Perales de Arroyo de San Serván está feliz. Aliviado, como el resto del sector del vino extremeño y nacional. El Parlamento Europeo ha descartado que el vino lleve una etiqueta en la que se advierta sobre el riesgo de cáncer que provoca la ingesta de alcohol sin distinguir entre consumo moderado o abusivo. La pretensión inicial, de la que informó HOY el día 8, era que desde Europa se trasladara, como sucede por ejemplo con las cajetillas de tabaco, a que en las botellas de vino se incrustara una leyenda en la que se dijera sin más que era un producto cancerígeno, sin matizar entre un consumo ocasional o moderado y otro excesivo.

«Era algo ilógico porque todos sabemos de lo favorable que es para la salud el consumo moderado de vino y también lo dañino que es el consumo abusivo, como pasa por otras cosas. Pero por eso mismo había que hacer una distinción y no se hacía. De haber sido aprobado hubiera supuesto un palo muy gordo para el sector», remata Monterrey.

Esa pretensión había llegado al Parlamento Europeo con un informe del Comité Especial para Derrotar al Cáncer en el que se incluía que el alcohol, sin especificaciones, produce cáncer. En principio, este informe no tiene ningún tipo de regulación, es un estudio, como otros muchos de los que se hacen en la UE. Pero sí que tiene un marcado carácter de referencia para que, una vez aprobado, se recomiende a los gobiernos. Se instaba a reducir un 10% el consumo nocivo de alcohol para 2025 en la UE y animaba a la Comisión y a los Estados miembro a promover acciones para reducir y prevenir su consumo. Una de las medidas se refería al cambio en el etiquetado de las bebidas alcohólicas para incluir advertencias sanitarias y a la prohibición de publicidad de este tipo de bebidas en eventos deportivos.

Por eso, su posible validación fue recibido con rechazo por el sector vitivinícola español (Extremadura es la segunda comunidad autónoma con mayor número de hectáreas de viñedo). La eurodiputada Dolors Motserrat y el grupo del PP han impulsado unas enmiendas para apoyar la dieta mediterránea, que apuesta por un «consumo moderado y ocasional» de vino, cava y cerveza y una alimentación saludable. Estas iniciativas han sido respaldadas por la mayoría de la cámara. «Rechazamos el consumo abusivo de alcohol, perjudicial para la salud, y defendemos el consumo moderado», apostilló la diputada catalana, en la línea de lo expresado tradicionalmente por la Federación Española del Vino (FEV).

«Estamos muy satisfechos porque siempre hemos defendido la evidencia positiva del consumo moderado del vino, no evidentemente del abusivo, que tiene sus consecuencias. Pero por eso no se podía admitir que, aunque se trasladase como recomendación, se pusiera en el etiquetado del vino que su mero consumo produce cáncer, sin distinguir, sin matizar», resalta José Luis Benítez, director general de la FEV. El informe, señalaba, entre otras frases, «que no hay consumo seguro de alcohol. Es decir, una gota ya serviría para producir cáncer. Eso es algo inadmisible».