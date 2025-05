Drones para fumigar los cultivos

JSÉ TOMÁS PALACÍN Miércoles, 17 de noviembre 2021, 20:59 Comenta Compartir

El Grupo Conesa lleva unos diez años apostando por la aplicación de nuevas tecnologías en su sector. Los objetivos eran los de cualquier compañía: adelantarse a sus competidores, ahorrar energía y agua, tener un mayor rendimiento económico y ampliar la producción. Pero lo que para cualquier empresa de otro sector sería lo normal, para una compañía agrícola se tornó en algo diferencial. Ahora, casi todos lo hacen; pero ellos fueron de los primeros.

Y no fue fácil. Hace una década, poner sensores de humedad al campo extremeño era tedioso, ya que suponía que los técnicos tuvieran que ir a las fincas –Conesa cuenta con 3.000 hectáreas de cultivo–, revisar los dispositivos y analizar en gráficas enrevesadas qué necesitaba la tierra. Sin embargo, de 2017 hasta hoy, la tecnología sí se ha convertido en una herramienta ideal que pasó a engrosar la maquinaria que hace que la compañía funcione de forma cada vez más óptima.

Los cultivos de Conesa funcionan como un reloj: cada pieza cuenta. Para ello, tienen tres puntos de vista principales respecto a la tecnología que utilizan en el campo. La primera es su programa de registro y trazabilidad, un programa en el que todo está digitalizado: «Podemos ver en cualquier momento cómo están nuestras parcelas. Una vez que llega el camión a nuestra fábrica lo tenemos enlazado con el productor, la variedad, la finca, todo lo que hace el agricultor...», explica Antonio Bernabé, responsable agrícola de la compañía.

Básicamente, es un programa informático con el que trabajan y en el que registran todo. Son libros de campo, como los antiguos, donde se registraba toda la información, solo que ahora están digitalizados y pueden verse, editarse y comprobarse al momento. Semillas, plantación, insumos –ya sean fertilizantes o pesticidas– y también, entre otros, los datos de recolección. Todo está digitalizado, absolutamente todo.

Por, ejemplo, este programa permite ver a través de una serie de colores, como si fuera un semáforo, cada una de las parcelas y saber en qué punto se encuentran. Algo importante, ya que hay que tener en cuenta que el tomate, la producción de Conesa, no es un cultivo como puede ser un cereal, que da igual cogerlo hoy que dentro de 20 días. «El tomate tiene un ciclo de maduración y necesita un periodo muy exacto de recolección. Una vez que está maduro, dos días arriba, dos días abajo, deberíamos recogerlo si buscamos la mejor calidad».

De este modo, con este programa también analizan el estado de maduración del cultivo para ver cuál es el momento idóneo de recolección. La trazabilidad para ellos es muy importante, «mucho», reitera Bernabé. Esa información –indica– es necesaria antes de que llegue el tomate a la fábrica.

El segundo gran punto de su innovación en campo es la geolocalización de los envases de tomate. Ahora mismo, gracias a esta tecnología, se puede ver dónde está un coche o un camión, «pero hemos llegado ya a algo más. A través de unos sensores volumétricos sabemos en qué momento está cargada la cuba», afirma.

«Ya no es solo localizar dónde están los envases, sino saber en cada momento si están cargados o no. De esta manera, somos más efectivos a la hora de recoger el tomate y también ganamos en calidad. No es lo mismo que un tomate espere una hora que espere veinte. Si sabemos dónde está cargado podemos actuar de forma más rápida y efectiva», resume.

En la imagen, Luis García controlando los mandos para el regadío automático.

El tercer punto de vista es quizá el más relevante. El seguimiento del cultivo, que se hace, sobre todo, a través de satélites y drones. «La verdad es que esto cada día va a más», asegura Bernabé. «Son unas herramientas hechas para tomar decisiones del cultivo. Muchos de nuestros terrenos son bastante heterogéneos. Así, con estos programas analizamos cómo evoluciona el cultivo, vemos si hay cualquier problema».

En este tercer punto confluyen varios programas, no cuentan con uno único que englobe todos los parámetros. Por ejemplo, tienen una parte de avisos donde se les informa si al cultivo o a una zona muy determinada de este le está pasando algo. O si se riega mal o hay deficiencias de fertilizantes, entre otros. De esta forma es como comprueban rápidamente si deben actuar o no en el tomate.

Al final, que un cultivo sea homogéneo conlleva una mayor producción. Y eso lo consiguen con este tipo de programas. «Si consigues tener una mayor homogeneidad en las fincas –argumenta– la producción aumenta. Porque no todas son iguales, y nos permite ser más estables en todas las parcelas. De nada vale tener en una zona 150.000 kilos y en otra 60.000».

Seguimiento de cultivos

Luis García, responsable de campo de la producción propia de Grupo Conesa, indica por su parte que la gran revolución innovadora de Conesa comenzó hace diez años, con la puesta en marcha de Sentinel, el satélite público europeo que hace fotografías de una alta calidad. Ahí fue cuando se dieron cuenta del potencial que había, aunque no fuera hasta tiempo después cuando lograran estabilizar estas nuevas tecnologías.

«A partir de entonces, varias empresas empezaron a desarrollar su propio método sobre esas fotos, de mayor o menor precisión, y que ahora dan diferentes tipos de servicio: desde el crecimiento de la planta hasta el estado hídrico del suelo y, con ello, nos dan una recomendación de riego», explica García.

En Conesa tienen todas sus fincas sensorizadas por turnos de riego y están diseñadas para que cada tipo de tierra se riegue por válvulas. Todo automatizado. «A nosotros nos envían diariamente un informe con las necesidades de agua por válvula. No por finca, ojo, por válvula. Eso implica zonas muy concretas, con sus variedades, etcétera. Y, con este sistema, el programa indica cuánto hay que regar, dónde y cuándo, entre otras variables».

Eso solo de manera diaria. Luego, cada semana, estos programas dan un informe más específico del cultivo, como cuánto ha crecido la planta durante ese tiempo. Se hace sobre diferentes parámetros: si la planta ha crecido un 10% es que el desarrollo del cultivo va bien. Si ha crecido un 5%, es que algo raro pasa. Esa es la información que les ayuda a identificar problemas en el campo.

Junto con ello, también envían un informe diferente en el cual especifican, mediante una fotografía, dónde está el problema. «Es entonces cuando nosotros vemos qué tenemos que hacer. Pongo un ejemplo: sobre un fondo verde que representa nuestra finca se puede diferenciar una pequeña zona amarilla». Ahí se indica que hay algún tipo de problema, como que la planta tiene una enfermedad. Después, le toca a Conesa focalizar ese problema y atajarlo. Tenemos sensores de humedad de riego y utilizamos drones también.

«Al final, todo es agricultura de precisión, y a lo que nos están llevando estas tecnologías es entre otras cosas al ahorro de agua», destaca García. «Nosotros fuimos de los primeros que utilizamos el sistema de goteo enterrado. Eso provoca un ahorro de agua de un 20% a un 25%. Esto es más sanidad en la planta, más sostenibilidad. Más que ayudar a conseguir más producción y ahorro nos permiten saber el estado de la tierra, delimitarla en zonas más arcillosas, más arenosas, con PH más alto, más bajo, etcétera. Nos permite aplicar según qué productos, cuáles nos sirven... Tiene un ahorro de coste, pero más que ahorro de coste es optimización de lo que hacemos sobre la tierra».

Fumigar

En cuanto al futuro, lo tiene claro: los drones que se encarguen de fumigar con fitosanitarios –ellos ya los han utilizado–; los robots que eliminan hierbas, destinados a cultivos orgánicos –que ya está desarrollando la propia Conesa– o los tractores autónomos –que también han probado en campo– serán la clave de la nueva agricultura. «El campo era distinto, se hacía todo de cualquier manera, poco a poco se ha ido tecnificando más. Y ahora es el sector en el que más se ha avanzado en los últimos años».

Por su parte, García indica que, al fin y al cabo, toda la información que les dan sobre el riego sirve como orientación. «Lo que después regamos, lo real, es nuestra opinión. Suele estar muy cerca de lo que nos indican los algoritmos, e incluso los seguimos muchas veces, pero la mayoría de decisiones las seguimos tomando nosotros. El factor humano siempre tiene que estar presente».

«Son solo herramientas –continúa–. Para analizar en cada momento si es correcto o no tenemos que estar presentes. Es una ayuda importante, sobre todo para fincas grandes, donde tenemos menos tiempo, no nos podemos mover con tanta rapidez. Permiten analizar, suponen un ahorro de agua, un ahorro energético, económico, de tiempo. ¿Que cada vez va a ir a más y se pondrán más soluciones en marcha? No hay duda, seguro que sí. Como se puede ver, no se puede estar de espaldas a la tecnología».

