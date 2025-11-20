El cultivo y transformación del tabaco generan 69 millones de valor añadido en Extremadura La Mesa presentó este miércoles el informe del año 2025 y subraya la relevancia que el sector tiene para la región

Miguel Ángel Marcos Cáceres Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Extremadura ha triplicado en solo 15 años el tabaco que exporta, pese a haber disminuido a la mitad las hectáreas de cultivo, lo que demuestra el esfuerzo que han hecho los agricultores en este periodo. Es uno de los datos más llamativos del informe sobre la 'Relevancia socioeconómica de la cadena de valor del tabaco en España' que presentó este miércoles la Mesa del Tabaco en Cáceres.

El estudio actualiza el impacto económico, laboral y territorial del sector en sus distintas etapas y pone de manifiesto su «papel estratégico» para las comarcas productoras de la región.

Javier Serrano, consultor senior de Analistas Financieros Internacionales, fue el encargado de detallar su contenido, tras la presentación que hizo Águeda García-Agulló, directora general de la Mesa del Tabaco.

Según los datos que recoge, el cultivo y la primera transformación de la hoja del tabaco generan 69 millones de euros de valor añadido en Extremadura, lo que representa el 99% del total nacional de este eslabón y consolida a la región como el «principal centro productor del país y la segunda región productora de Europa, con una huella económica que asciende a 126 millones».

La actividad tabaquera, añade, sostiene un volumen de ocupación «especialmente relevante» en el Campo Arañuelo y La Vera, con 1.100 empleos directos y otros 1.000 indirectos. Ahí se destaca que los trabajadores del cultivo permanecen una media de 19 años en las explotaciones y que la presencia femenina alcanza el 46%, una proporción que sobresale frente a la media del sector agrario extremeño.

Por otro lado, el 74% de la producción de tabaco en Extremadura se destina a mercados internacionales, con ventas cercanas a los 70 millones de euros a las tres principales multinacionales establecidas en España.

«El tabaco extremeño mantiene cifras estables desde hace más de una década, incluso tras la desaparición de las ayudas vinculadas al cultivo. Su marcada orientación exterior lo sitúa como uno de los cultivos de mayor rendimiento exportador de la región».

El acto se completó con las intervenciones de Fernando Vaquero, director general de la OITAB; Juan Andrés Tovar, presidente de Cetarsa, y Juan Eloy Rodríguez, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, quien insistió en la necesidad de «devolver a los corrales» la primera propuesta de la futura PAC que se negocia en Bruselas por las consecuencias negativas que tendría para todo el sector agrario de salir adelante con su actual redacción.

De ahí el llamamiento que hizo a la unidad de las administraciones y de todo el sector para oponerse y empezar las negociaciones «desde cero» contando con el propio sector.