El campo protesta frente a la Delegación del Gobierno ante una situación «insostenible»

Al final, la tractorada organizada por la Plataforma en Defensa de Nuestro Campo no pudo llegar con los vehículos hasta las puertas de la Delegación del Gobierno de Badajoz. Andando sí que llegaron, concretamente desde la explanada del cementerio viejo, para defenderse ante lo que consideran una situación insostenible del sector agrario, protestando contra la delegada Yolanda García Seco -que se encontraba en Las Hurdes- por la subida de los insumos, los precios y el estado del campo tras la sequía.

La tractorada, en un principio, consistía en llegar hasta la rotonda de los Tres Poetas, en la avenida Reina Sofía, y de ahí pasar hasta Delegación del Gobierno, aunque ya les habían denegado el permiso hace días. También estaba previsto que varias columnas de tractores partieran desde distintas zonas de Extremadura hasta ese punto. Pero, por ejemplo, la mayoría de los manifestantes de las zonas de las Vegas Altas del Guadiana decidieron acudir a Badajoz con sus vehículos particulares, lo que provocó que se vieran menos tractores de los esperados.

El recorrido de la tractorada

Así, los tractores finalmente se circunscribieron a Tierra de Barros y el entorno de Badajoz. circulando por la N-432 y pasando por los términos municipales de Fuente del Maestre, Feria, Santa Marta de los Barros y La Albuera antes de llegar a la capital provincial.

Ayer anunciaron desde Apag Extremadura Asaja, una de las organizaciones convocantes junto con La Unión Extremadura, Aseprex, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga), la Asociación Profesional de Agricultores de Don Benito y Comarca y la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas Vecinas, que saldrían tractores desde Mérida, pero tampoco hubo tanta circulación -al menos, con vehículos agrarios pesados- por la antigua N-5 y el tramo de la antigua N-630 (ahora avenida Felipe VI), como se había previsto.

Por otro lado, sí que se cumplió la previsión respecto a Don Benito, donde a las diez de la mañana se reunieron en el polígono Cepansa varios agricultores. Desde esta misma localidad, Jesús Calderón, de Aseprex, declaró: «Nos estamos arruinando trabajando y tenemos motivos de sobra para manifestarnos. La gran decepción es que Delegación del Gobierno no nos ha dejado entrar en Badajoz, como se está haciendo en todas las ciudades de España, y mucha gente se ha echado para atrás con eso».

Por la parte de la N-432, a la altura de Santa Marta, iban casi un centenar de tractores. El destino: la rotonda de los Tres Poetas, en Badajoz. O eso creían en un principio. Allí les esperaba Luis Cortés, de La Unión Extremadura, que tuvo algunas palabras para la delegada del Gobierno por este cambio.

«La delegada nos ha engañado porque el lugar de reunión de la tractorada ha cambiado sin que viniera en la resolución. No podíamos estar en el centro de Badajoz con los vehículos, lo sabíamos, pero la idea es que la ciudadanía proteste por la subida de todos los insumos. Esto que han hecho es antidemocrático». Cabe recordar que Cortés no estuvo posteriormente en la protesta a las puertas de la Delegación del Gobierno.

Ante este cambio, Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, aseguró que no sabía nada, pero que irían a la explanada con los tractores sin mayor problema. Y añadió que había entre 300 y 350 tractores en la caravana, una afirmación optimista por lo visto a la altura de La Albuera y la explanada del cementerio viejo.

Tras aparcar los vehículos, sobre la una y media de la tarde, los manifestantes, alrededor de un centenar -aunque Metidieri aseguró que había entre 500 y 1.000 personas- se enfrentaron al cordón policial que les impedía, en un principio, ir andando hasta la Delegación del Gobierno. Sin violencia ni incidentes, los manifestantes superaron la línea de la explanada y se dirigieron a la avenida de Huelva.

Sin embargo, varios asistentes empezaron a protestar por la actitud de las organizaciones -y también de la Policía-: «Esto es una pantomima, hemos venido para ir en tractores, no para andar hasta allí. Algunos llevamos viajando desde las cinco de la mañana».

En la Delegación del Gobierno

Ya en Delegación del Gobierno, con sus puertas rodeadas por la Policía Nacional y con vallas de contención para evitar que se acercaran, la tractorada -sin tractores- culminó entre gritos contra Yolanda García Seco, algún petardo y un enfado generalizado. «Es una comisaria política y sus actitudes son sectarias», declaró el presidente de Apag Extremadura Asaja.

Acabando la manifestación, sobre las tres de la tarde, al tomar los micrófonos los principales convocantes de esta, le dieron la palabra a José María Pajuelo, joven agricultor de Lobón, rodeado por un grupo de simpatizantes que volvían a quejarse de la actitud de las organizaciones agrarias: «Hemos tenido confianza en ustedes, pero hemos venido en tractores, no a pasear. Hay que tomar medidas y lo sabéis. Esto no se puede consentir, venir aquí como borregos… No hay que ser violentos, pero os vais a quedar muy solos si no lucháis por las medidas que hay que aplicar».

Muchos aplausos para Pajuelo, mientras Metidieri se defendió asegurando que el problema es que «nos dividen con el agua, con el precio, pero no podemos seguirles el juego. Os garantizo que podremos conseguir nuestras reivindicaciones si estamos unidos. Pronto habrá elecciones autonómicas, a ver si cambia algo».

De nuevo discusión entre los manifestantes que quedaban, otra vez aplausos y, por último, gritos de «delegada, dimisión» para zanjar una discusión que parecía no tener fin.