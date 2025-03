Los arroceros que no puedan sembrar recibirán una ayuda de unos 400 euros por hectárea

Al menos unos 400 euros por hectárea no sembrada de arroz es lo que podrán recibir los productores de este herbáceo en Extremadura de ayudas ... directas por no poder cultivar este año sus parcelas a causa de la escasez de agua.

Esta es la cantidad aproximada que maneja la Junta de Extremadura y el sector agrario extremeño dentro del compromiso confirmado por el Gobierno de Fernández Vara de distribuir ayudas por la sequía hidrológica a los regantes. En el campo, los arroceros van a ser los más afectados por esta sequía por no poder siguiera plantar en la gran parte de los casos aunque no los únicos.

Según ha podido saber HOY, lo que ha trasladado la Consejería de Agricultura a representantes del sector agrario durante una reunión del Consejo Asesor Agrario es que los productores de arroz van a recibir una ayuda que suponga, como mínimo, lo que deberían recibir como ayuda integrada y pago asociado por cultivo en esta campaña.

La media general de esos dos conceptos ronda los 400 euros por hectárea. A eso, los arroceros solicitan un dinero adicional por una parte del beneficio que dejarán de recibir en esta campaña por su cosecha.

La cantidad aproximada de una ayuda de 400 euros por hectárea para los que no pueden cultivar arroz supondría solo por este concepto un montante global de 6,4 millones de ayudas directas.

La Junta busca, junto al Ministerio de Agricultura, que la Comisión Europea autorice la utilización de los fondos europeos del Programa de Desarrollo Rural para poder ofrecer ayudas a aquellos profesionales del campo, a título principal, que no puedan regar sus tierras. Si Bruselas dice que no, el Gobierno y la Junta habilitarían fondos propios. En todo caso, la ayuda estaría garantizada.

Las dos Asaja (Apag y Asaja Cáceres) tildan de insuficientes las ayudas que ha anunciado García Bernal «porque no dan respuesta al grave problema que tienen agricultores y ganaderos por la falta de agua». En concreto, reclaman a la Junta de Extremadura, como mínimo, 15 millones de euros que «permitan indemnizar las grandes pérdidas que sufre el campo por la falta de precipitaciones, entre las que se incluyen las que se deben compensar por la perdida de las ayudas de los pagos acoplados y las ayudas integradas, además del lucro cesante causado al no poder plantar y no poder vender».

Desde UPA-UCE también se dice que son escasas y pide un presupuesto «suficiente que dé respuesta al perjuicio económico que tienen todos los sectores afectados por la sequía». Esta organización agraria considera necesario destinar más recursos para apoyar a los agricultores afectados por la sequía en Extremadura y, por ello, manda un mensaje también a Bruselas para que autorice la utilización de los fondos Feader.