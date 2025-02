APAG pide a las almazaras bajar el precio del aceite de oliva envasado para beneficiar al consumidor

R. H. BADAJOZ. Miércoles, 13 de noviembre 2024, 07:58 Comenta Compartir

La organización agraria APAG Extremadura Asaja reclama a almazaras y cooperativas que adapten el precio del aceite de oliva a la realidad del mercado para que pueda favorecer a agricultores y consumidores, y no a los «movimientos especulativos» de grandes empresas e industriales que están «aprovechándose de los márgenes de beneficios».

En una nota de prensa, el presidente de la organización agraria, Juan Metidieri, explica que la campaña de aceite de oliva se ha ralentizado por la «baja» producción y rendimiento y por la climatología, si bien subraya que el producto es de «excelente calidad» aunque mantiene el «permanente problema» de la falta de mano de obra.

En cuanto al 'stock', a nivel nacional se sitúa en 186.000 toneladas, siendo éste el menor de la última década en aceite de oliva, donde la media se situaba siempre por encima de las 350.000 toneladas, según los datos de Apag Extremadura Asaja.

En el caso de la región, las estimaciones son «optimistas», pues contabiliza unas 62.000 toneladas de aceite de oliva. No obstante, la organización no entiende por qué los datos aportados por la comunidad autónoma elevan la cifra a las 7.000 toneladas.

Caída de la producción

«Si el año pasado el dato oficial fue de 69.000 toneladas, no se puede tener más aceite que en la campaña anterior cuando ha bajado prácticamente en todas las comarcas», indica Metidieri, quien añade que «sólo en Tierra de Barros ha bajado del 100% al 25%», y también ha sido «notoria» la reducción en Zona Centro, Vegas Bajas, Siberia o Monterrubio.

Metidieri tampoco considera «lógico» que se hayan producido «bajadas considerables» del precio de aceite de oliva de hasta dos euros por kilo en el último mes. «Está produciéndose un movimiento especulativo. Si no hay estocaje ni producción, no pueden producirse estas bajadas», advierte. Ante esta situación, reclama a almazaras y cooperativas que pongan en marcha mecanismos para favorecer a agricultores y consumidores. «Necesitamos que se bajen los precios en nuestros aceites envasados y se repercuta positivamente al consumidor, no a los movimientos especulativos», reclama.

Temas

Agricultura

Extremadura