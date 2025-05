Los agricultores denuncian problemas técnicos para pedir por Internet las ayudas de la PAC

«Tengo 200 solicitudes y solo llevo tramitadas siete en los 23 días que llevamos con el programa SGA», asegura Gervasio Martínez, técnico de la ... PAC de UPA-UCE Extremadura. Las tramitaciones para acceder a las ayudas de la nueva PAC 2023-2027, que prometía ser menos burocrática que las anteriores, se ha topado con la informática.

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, pone a disposición de los técnicos de la PAC y a interesados un programa para llevar a cabo estas solicitudes. Sin embargo, tanto Martínez como la directora técnica de Apag Extremadura Asaja, Montse Herrojo, coinciden en que no funciona. De hecho, este jueves se lanzó una nueva actualización, la 9.3. Otro fiasco, aseguran los técnicos.

«Tenemos que actualizar cada dos por tres, tramitaciones entregadas que hay que repetir, actualizaciones…», lamenta Herrojo. «Imagina, con todo lo de los ecorregímenes, que les obliguen a cultivar leguminosas o lo de los restos de podas en las calles de los cultivos permanentes lo complicado que lo tienen los agricultores. Pues ahora imagina otra vez a los técnicos que estamos detrás de la mesa intentando transmitirles eso. Es muy farragosa esta PAC».

Pero no es lo único. Martínez indica que, aparte de que el programa SGA no funcione, o devuelva tramitaciones, o que directamente no acepte nada, «se ha hecho lo que se ha podido con las PAC de anticipo para los bancos, para que los agricultores puedan pagar abonos y piensos».

«Ni los agricultores están acostumbrados a que les digan qué cultivar o cómo hacerlo ni nosotros a trabajar así». Según él, hay que cumplir normativas. Pero, coincidiendo de nuevo con Herrojo, a los agricultores no les saldrá rentable esta nueva PAC.

La respuesta de la Junta

A las preguntas del diario HOY, la Junta de Extremadura responde que se han realizado ya dos actualizaciones de la aplicación. Y que hay que tener en cuenta que es el primer año de esta nueva PAC, y que existe una misma aplicación, del Ministerio, para las distintas comunidades autónomas.

«Existen varias incidencias que se están solventando. La última actualización fue este jueves, y se han solucionado con ella la mayor parte de los problemas ocasionados», aseguran, en contra de lo dicho por los técnicos. «Se seguirá trabajando para que los profesionales del campo puedan solicitar la PAC correctamente».

El problema con los ecorregímenes

Lo hay que tener en cuenta de esta PAC es que, al proponer más limitaciones y prohibiciones, le hace mucho más complicada al agricultor –y al técnico que la tramita– poder llevarla a cabo. Y que los polémicos ecorregímenes no hacen sino reducir la cifra económica que recibirá, por sus altas peticiones.

Y la directora técnica de Apag Asaja pone un ejemplo: hasta el 2022 estaba el pago básico, el pago verde –sobre un 52% del pago base de cada agricultor–, el pago asociado, a jóvenes… Ahora, en 2023, a cada uno de los agricultores y ganaderos le hacen una rebaja en su derechos, un descuento para crear presupuesto de otro pago: el pago redistributivo, que se nutre del pago base de todos los agricultores.

«Es decir, que para poder seguir cobrando tienes que gastar ayudas, como los ecorregímenes. Y no se cumplen tan fácil como el pago verde. Son inversiones que, echando cuentas, no cubren los costes», explica.

Más representativo aún: en los cultivos permanentes hay un ecorrégimen llamado cubiertas inertes; esto es, triturar restos de poda y ponerlo en las calles de, por ejemplo, olivos y almendros. Pero quien no tenga esta picadora tiene que comprarla. O contratar a alguien, lo que supone pagarle 50 euros por hectárea… que es lo que paga la PAC por las cubiertas inertes. Eso sin contar con las posibles plagas que los restos puedan traspasar a los cultivos. En definitiva, no compensa si no se tienen los medios para hacerlo.

Algún ganadero con mucha tierra y poco ganado subirá lo recibido con respecto a la anterior PAC, señala Herrojo. Sin embargo, la mayoría perderá dinero. «Hablamos de perder hasta 10.000 euros. O entre un 20% y un 30% de ayudas en zonas productivas de olivar, por ejemplo. O de cereales. Mucho dinero perdido. Mucho».

Apéndices de la Junta

La PAC 2023-2027 prometía ser una PAC mucho más sencilla y ágil que la anterior. Que habría menos trabas burocráticas y que agricultores y ganaderos podrían estar tranquilos, ya que se cobraría más mientras se cuidara al medioambiente. De nuevo, los técnicos de la PAC se ponen de acuerdo: es uno de los procesos más farragosos que recuerdan y aseguran que el presupuesto viene con grandes recortes. Además de otros problemas.

«La conclusión es que las entidades colaboradoras trabajamos exclusivamente para la administración. Considero que trabajo para la Junta, aunque me pague UPA. Pendiente de los listados de la Consejería de Agricultura, somos un apéndice suyo. Les estamos haciendo un trabajo que antes hacían las oficinas comarcales: todas las subvenciones, fotos al campo… hacemos de todo. El trabajo sucio», considera Martínez, de UPA-UCE.

Para la directora técnica de Apag Asaja, la pena es que los agricultores están más tiempo en la oficina que en el propio campo. «Nos prometieron menos burocracia. Desde luego, no ha sido así».