El PP advierte que no cultivar arroz o maíz amenaza la renta de los agricultores Mercedes Morán, portavoz de Agricultura, pide a la Junta de Extremadura que «habilite, de manera urgente, el presupuesto necesario para paliar esta situación límite»

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, Mercedes Morán, ha alertado que la imposibilidad de sembrar y realizar una campaña agraria normal a causa de la sequía, sobre todo en la comunidad de regantes de Orellana, ha llevado a muchos agricultores a una «gravísima situación que amenaza sus rentas», especialmente para los productores de arroz y de maíz.

En ese sentido, Morán ha advertido que no cultivar ciertas producciones, como las ya mencionadas, supone la «pérdida total de renta», una realidad que tendría que conocer la Junta de Extremadura. De hecho, la administración, a su juicio, «se ha negado sistemáticamente a reunir la mesa de la sequía y no ha destinado fondos para compensar esta falta de renta de los agricultores que no puedan sembrar».

Para la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, esto no solo tendrá consecuencias negativas para el productor agraria, sino que se notará en la economía de la zona de Orellana, «fundamentalmente en el pequeño comercio, pymes y autónomos», según informa el PP en un comunicado de prensa.

Por otro lado, Mercedes Morán ha criticado que la «única propuesta» de la Junta sea la de mantener las ayudas acopladas y las agroambientales actuales para el arroz, ayudas que «son totalmente insuficientes para que puedan vivir los agricultores y sus familias», ha asegurado la diputada del PP, quien ha reclamado a la Junta de Extremadura que «habilite, de manera urgente, el presupuesto necesario para paliar la situación límite a la que se ha llegado y que afecta a muchos productores».

Del mismo modo, la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular ha instado al gobierno de Fernández Vara a conceder ayudas que «realmente compensen la falta obligada de actividad agraria que van a tener los cultivadores de arroz y de maíz», y que todas las medidas que se requieran para solventar esta situación «se adopten de forma consensuada con los afectados».

Por último, Mercedes Morán ha explicado que, en el caso del arroz -cultivo del que la comunidad autónoma es la segunda productora de España-, son más 15.000 las hectáreas que no podrán sembrarse a causa de la escasez de agua, mientras que el maíz tampoco podrá cultivarse por el mismo motivo, tras lo que ha lamentado que «la opción que se les da a los productores de cultivar girasol no será viable en la mayoría de los casos, por lo que no tendrán una alternativa».