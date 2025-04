El abono ideal sale de las cucarachas

Las cucarachas no están muy bien vistas: viven en la basura, se alimentan de ella y siempre están asociadas a la suciedad y la transmisión ... de enfermedades. Pero, ¿y si esto no fuera realmente así? No solo eso. ¿Y si fueran una de las mejores alternativas para la economía circular mundial y para tener abono orgánico en el sector agrícola? Así lo entiende Daniel Patón, profesor titular de la Universidad de Extremadura, perteneciente al departamento de Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencia. Con sus investigaciones, demuestra que la región podría convertirse en el primer productor de abonos para el resto de Europa.

«El compost o abono orgánico producido por cucarachas podría cambiar la agricultura. Imagina coger toda la basura de Badajoz y transformarla en un abono espectacular: más nutritivo, ecológico y barato de producir. Sería magnífico».

Con un estudio ya publicado y otro por salir, Patón explica que este sistema, que ya se lleva a cabo en China con grandes resultados, serviría para darle una mejor salida a la basura de las ciudades. Además, ese abono serviría para mejorar los suelos agrícolas. El problema: la mala prensa de las cucarachas. Una percepción que él quiere cambiar.

No es algo nuevo, este uso de las cucarachas lleva años haciéndose en China y se obtienen grandes resultados

«Todo el mundo dice que las cucarachas son bichos asquerosos. Y sí, viven en la basura. Pero, como viven en ella, se han acostumbrado a resistir las bacterias patógenas que hay en la basura, y en su tubo digestivo tienen péptidos bactericidas, como si fueran antibióticos. Si comemos un filete en mal estado nos morimos. Las cucarachas no: se lo comen y lo desintoxican, lo que significa que en sus eyecciones no hay patógenos. De hecho, su abono huele a hummus. Es un abono natural buenísimo, de gran consistencia, mejor que el de lombriz», indica.

Basura, abono, alimentación

En su laboratorio, una especie de minigranja con cajas donde viven varias especies de insectos y lombrices, Patón prueba cuál es la óptima para la región. Cuál produce mejor abono y, por supuesto, con mayor rentabilidad. Y es que hay que tener en cuenta que han comprobado que, de cada kilo de basura, se sacarían 250 gramos de abono. Si fueran lombrices, por ejemplo, sería el doble, aunque con muchos menos nitratos. «El abono de cucarachas tiene dos veces más nitratos, mucho más concentrado. Al ser mejor, hay que echar mucho menos. Ya lo hemos probado en maíz, cerezos, tomate cherry, plantas de interior, césped... En quince días ya se nota el efecto», asegura.

Algo que, reitera durante toda la entrevista con HOYAgro, ya se sabe desde hace años. La prestigiosa Universidad de Cornell (Estados Unidos) ha publicado varios estudios y divulgado otros tantos vídeos y reportajes con las 'maravillas' que pueden realizar las cucarachas.

Por ello, la idea es simple: la basura se lleva a las granjas de cucarachas, estas se comen la basura, la expulsan en forma de abono y ya se pueden vender sin tratamiento. Además, la propia cucaracha –tras ser descastada, secada y triturada– puede darse de comer a los pollos de granja, ya que cuentan con un alto valor proteico, perfecto para la alimentación.

Ampliar Daniel Patón, profesor de la Universidad de Extremadura. PAKOPÍ

«La idea que yo tengo es que esto pueda saltar a escala industrial. No voy a montar una empresa porque no tengo tiempo y sigo en la universidad. Pero alguien tendría que hacerlo. Que un ayuntamiento, en vez de gastarse tanto dinero en recoger basura tirando dinero a fondo perdido, recuperara parte de esa inversión con la venta de abono. Es pura economía circular».

Un abono que sería «espectacular» para la agricultura. Y barato. Patón vuelve a recordar que es el doble de nutritivo que el de lombriz. «Tiene hasta un 5% de nitratos, el de lombriz un 2%, como mucho. Y no tiene químicos». De hecho, en el trabajo de investigación que han mandado a la Unión Europea han demostrado que es «excelente», según los criterios de la propia UE, que se podría relacionar con la PAC perfectamente. «Tiene todos los criterios para la calidad del abono. Produce menos que la lombriz, es cierto, pero a cambio tiene mucha más proteína y podemos usar al insecto para alimentación de pollos. Cunde más», insiste.

La minigranja, el laboratorio, cuenta con varias especies de insectos. Patón trabaja con lombrices también para calcular su rentabilidad, metidas en sus compostadores que producen abono líquido. Con grillos, insectos caníbales de los que hay que estar muy pendientes, se necesitaría mucha mano de obra.

O gusanos de harina, posiblemente, la especie de insecto más usada en todo el mundo. Con mucha proteína, de gran calidad. Además, el profesor investiga con cucarachas argentinas, pero requieren de uso de calefacción, por lo que es más dinero en mantenimiento; cucarachas de Surinam, que, al igual que las anteriores, necesitan calor y encima saltan por encima de las cajas... Sin embargo, la joya de la corona, la ideal, es una cucaracha blanca, de tamaño superior a las que se está acostumbrado a ver en ciudades, pero que es perfecta para producir abono. La cucaracha marfil.

Ampliar La cucaracha marfil, en la imagen, ha resultado ser la especie ideal para producir abono en la región. PAKOPÍ

Cucaracha marfil

La cucaracha marfil está acostumbrada a vivir en cuevas, por lo que hace menos calor. En su evolución se ha adaptado a vivir en un ambiente de unos 17 grados. Se mueve muy despacio, no trepa, no vuela. No se escapa y, si por algún casual lo hiciera, cualquier animal se la comería porque es muy lenta. En las cuevas no tiene depredadores y es bastante grande a simple vista. Y tiene patas con pequeños pinchos. Así es el espécimen ideal para producir abono rentable en Extremadura.

De cada kilogramo de basura, se sacarían 250 gramos de abono natural. A gran escala supondría un hito

«Les damos de comer un cubo entero –de 55 litros de capacidad– de la basura que produce a la semana el bar de la facultad: cáscaras de naranja, restos de paella, de patatas fritas, pan, bolsas de café, cualquier cosa. Cualquier basura de comunidades de vecinos, de restaurantes... Básicamente, el 25% de la basura de Badajoz podría degradarse en una superficie de un campo de fútbol. Eso sin apilar, que podría ser mucho más pequeño, al menos cuatro veces más pequeño. Y saldría todo abono», explica Patón.

En la minigranja comen toda esa cantidad en diez metros cuadrados. A la semana. Petón calcula: «Serían 700 gramos al día por metro cuadrado lo que se comen. De eso, sacamos, 200 litros de abono todos los meses. Imagina a gran escala. Y el manejo lo puede hacer una persona. La operación de cribado –sencilla, con un sistema de filtros–, con un operario con horarios de trabajo, dándoles de comer. Podría ser un volumen de cajas enorme».

Las cucarachas marfil se comen el 60% de su peso al día. Esto es, que se echa un kilo en la caja y se sacan 250 gramos de compost. Y además, el abono no huele a nada: lo más parecido sería algo similar al hummus, como repite Patón. Cabe recordar además que cada hembra coloca unas 30 crías cada mes y medio. Y el descaste se hace una vez al año. En cada caja hay unas 200 cucarachas, quizá más. Y cada cucaracha pesa tres gramos...

Ampliar El abono que sale de los insectos, muy fino, no huele a nada: lo más parecido sería algo como el hummus. PAKOPÍ

De Extremadura a Europa

«Es un gran plan. A mí me gustaría que se hiciera un centro de tratamiento de residuos. O dos, por lo menos en Badajoz y otro en Cáceres. Y creo que, si la experiencia piloto funciona, se podría trasladar a toda Extremadura y transformar esta región en el productor número uno de abonos para el resto de Europa».

En el trabajo que mandaron pidieron a la Unión Europea que aceptase esta especie para su tratamiento de residuos. «¿Qué no lo acepta? No pasa nada, utilizaríamos cualquiera de las otras. Esta es muy voraz y sobre todo se cría a baja temperatura. No hace falta calefacción ni nada, es fácil de manejar. Pero servirían otras, aunque menos rentables», aclara. Porque, al fin y al cabo, la cucaracha marfil ya no vive en la basura. Se alimenta de ella.