13.300 eventuales del campo cobran el subsidio agrario en Extremadura Dos trabajadores del campo recogen aceituna de mesa en Torremejía. :: HOY Los sindicatos piden que los trabajadores ingresen en función de lo que coticen y no cumpliendo un mínimo de peonadas CELESTINO J. VINAGRE Jueves, 10 octubre 2019, 08:19

El subsidio agrario que perciben los eventuales del campo de Extremadura y Andalucía vuelve al debate público. El anuncio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de reducir el número de peonadas necesarias para cobrarlo reaviva una vieja discusión, nunca cerrada, entre los representantes de los trabajadores y la patronal agraria. Para los primeros es favorable la reducción pero lo que debería hacer el Gobierno es eliminar el requisito de un mínimo de peonadas y que el subsidio agrario vaya en función de lo que se cotice. En cambio, la patronal agraria sostiene que esa bajada de peonadas puede acarear más problemas de encontrar mano de obra agraria.

Los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indican que 13.314 trabajadores agrarios en Extremadura cobran el subsidio agrario (cifra de agosto). Son 8.606 en la provincia de Badajoz y 4.708 en la de Cáceres. Esos 13.314 perceptores hacen que el Estado abone 6 millones de euros en subsidios para los eventuales extremeños.

El subsidio agrario supone un ingreso de 430 euros mensuales que pueden cobrar durante seis meses los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura que acrediten un número de peonadas mínimas en el año anterior. Normalmente son 35 aunque se reducen a 20 peonadas cuando el Gobierno entiende que debido a factores climatológicos (sequía, inundaciones...) resulta más complicado alcanzar esos jornales. Los mayores de 52 años reciben el subsidio no solo durante seis meses sino un año completo. Además, si cumplen los requisitos para poderse jubilar tienen derecho a percibir el subsidio durante todo el año sin necesidad de acreditar jornadas trabajadas.

Esa cuantía de 430 euros al mes llega una vez descontados los 120 euros que cada trabajador eventual debe pagar como sello, esto es, cotización a la Seguridad Social.

«Este sistema hay que darle una vuelta, retocarlo. Pero ningún gobierno, sea del PSOE o del PP, se ha atrevido con ello. De esta forma se acabarían con prácticas fraudulentas», coinciden los sindicatos y la patronal agraria. Sin embargo, cada parte achaca a la contraria quienes propician ese fraude.

«Este sistema hay que darle una vuelta, retocarlo. Pero ningún gobierno, sea del PSOE o del PP, se ha atrevido con ello. De esta forma se acabarían con prácticas fraudulentas»

«Hay muchos empresarios que cogen a trabajadores para las cosechas y dicen que han cotizado por ellos a la Seguridad Social pero al final no es así», dice Miguel Talavera, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT. «Muchos trabajadores no quieren más peonadas para no sobrepasar el máximo y eso provoca grandes dificultades para hallar mano de obra», reprende Juan Metidieri, presidente de Apag Asaja.

Los sindicatos ven positiva la propuesta de Pedro Sánchez, a falta de conocer el alcance de la medida (el socialista ha hablado de reducir las peonadas pero no a cuánto) pero piden más «valentía» al Gobierno.

«El trabajador agrario cotiza de media más que uno del régimen general por hora trabajada. Lo que debe es eliminarse el requisito de un mínimo de peonadas para cobrar el subsidio. Que se cobre el subsidio en función de lo que cotice cada trabajador, sean 20,40 o 60 peonadas», señala Saturnino Lagar, secretario general del sector de Industria y Agroalimentación de CCOO.

«En muchas ocasiones incluso el tope de 20 es excesivo porque no hay jornales suficientes para alcanzarlas en algunas zonas de la región», remata Talavera.

Mientras, Metidieri cree que plantear «una reducción de peonadas no favorece precisamente la buena marcha de las campañas. Puede agrandar los problemas de recolección que ya tenemos».

Para el dirigente de Apag, «no se puede favorecer el desempleo, desincentivar la mano de obra para trabajar en el campo porque trabajo hay, aunque luego las listas del paro están llenas. Habría que sentarse y entre todos dar un cambio radical al actual sistema de subsidios agrarios».