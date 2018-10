Agricultura renueva la norma que regula el potencial de producción vitícola

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un Real Decreto que sustituye la norma de julio de 2017 que regula la potencial de producción vitícola. Este nuevo Real Decreto tiene el objetivo de mejorar la aplicación en España del sistema de autorizaciones de viñedo que entró en vigor el uno de enero de 2016.

Las principales novedades son consecuencia de los cambios introducidos en el sistema de autorizaciones, por la modificación de la normativa que entró en vigor en enero de 2018.

El Real Decreto incluye un nuevo criterio de admisibilidad que exige que el solicitante no tenga superficies de viñedo ilegal o no autorizadas. Además, se establece un límite máximo de cinco hectáreas de superficie admisible por solicitante. Se ha añadido también la exigencia de ser joven viticultor a los solicitantes que cumplan con el criterio de prioridad de buen comportamiento previo porque no tengan viñedo abandonado, plantaciones ilegales o no autorizadas y que haya incumplido algún compromiso obligatorio.

Otras novedades

Con el fin de favorecer el desarrollo del sector, se han introducido otras novedades que mejoran el procedimiento de concesión de autorizaciones, como cambios en los requisitos y en la ponderación de las solicitudes.

Por último, el nuevo Real Decreto recoge modificaciones para adaptar el texto a la nueva normativa comunitaria y se actualizan las variedades de uva autorizadas.

La nueva norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación y será aplicable a la convocatoria de solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones para 2019.