Agricultura debe 1,3 millones a los productores por asesoramiento contra plagas La Consejería no sacó la convocatoria de 2023, aunque asegura que esos trabajos se abonarán este año a través del régimen de mínimis

Celestino J. Vinagre Domingo, 4 de febrero 2024, 07:38 Comenta Compartir

Pendientes de alrededor de 1,3 millones que no se han abonado. La cifra exacta se desconoce pero debe rondar ese volumen según antecedentes históricos. ... Las asociaciones de agricultores que recibieron asesoramiento y realizaron el año pasado trabajos fitosanitarios contra plagas en sus explotaciones no han percibido las ayudas que pone en marcha anualmente la Junta. La explicación es sencilla: no se ha llegado a sacar la convocatoria de 2023.

«Hemos hecho el trabajo, lo hemos pagado pero nos falta la ayuda de la Junta. Nos dice que llegará a lo largo del nuevo año pero eso hay que verlo», relata a HOY un agricultor que forma parte de las Atesve (Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal) y que prefiere no dar su nombre. A través de estas asociaciones se realizan cada año labores para evitar plagas. Las Atesve están reconocidas por la Administración regional como un instrumento notable para evitar la proliferación de enfermedades en cultivos de enorme peso como el olivar, por ejemplo. Cada año, los agricultores reciben asesoramiento a través de un perito agrícola, habitualmente, para impedir o controlar la proliferación de plagas. Algo no solo fundamental en sus cultivos sino en otros próximos. «La Administración nos ve como lo que somos, una herramienta muy importante contra las plagas porque no puede llegar a todos lados», comenta este productor agrícola. Agrega que de poco sirve si solo ese control los hacen unos pocos agricultores porque si no se generalizan en parcelas, las plagas se transmiten. Por eso son importantes las Atesve, para incentivar esa labor de vigilancia y actuación fitosanitaria. El año pasado, las asociaciones recibieron asesoramiento técnico. El trabajo se hizo, pendiente de que una parte del mismo se costeara con las ayudas que anualmente saca la Junta. Algo que ocurre cada año, pero esa subvención no salió finalmente el pasado ejercicio. Una comunicación enviada desde el Servicio de Sanidad Vegetal a la que ha tenido acceso HOY indicaba que «no había sido posible» la convocatoria durante 2023 al asesoramiento técnico en materia de sanidad vegetal por dos motivos. Uno, por las «limitaciones legales derivadas del período que ha estado en funciones el Consejo de Gobierno de la Junta». El nuevo Ejecutivo de coalición PP-Vox echó a andar legalmente en la tercera semana de julio. Dudas de interpretación La segunda justificación es que tenía que ver sobre dudas jurídicas de compatibilidad de ayudas. HOY ha preguntado a la Consejería de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Sostenible en este sentido. Responde el departamento que dirige Mercedes Morán que a finales de diciembre de 2022 se publicó un reglamento que modificó las ayudas estatales. «Durante los primeros meses del año, hubo que adaptar varias normativas a ese nuevo reglamento, entre ellas, las de las Atesve, pero todo se paralizó por el cambio de gobierno», se expresa desde el Ejecutivo regional. «Cuando el nuevo equipo llegó a la Consejería de Agricultura, retoma la norma de las bases reguladoras, que es lo primero necesario para adaptarlo al reglamento 2022. Jurídicamente había algunas diferencias de criterio por lo que durante un tiempo se estuvo estudiando esas diferencias de criterio», agrega el Gobierno extremeño. Las bases reguladoras salieron en octubre y «ya no daba tiempo a sacar la convocatoria y, aunque hubiera dado tiempo, las Atesve no hubieran podido justificar los costes y, por eso, no salió la convocatoria de 2023», se concluye desde la Consejería de Agricultura. Agricultura se compromete a que, «por supuesto y próximamente», se va a pagar las ayudas de 2023 a través de una convocatoria especial que ultima para este principios de año. Jurídicamente, la Consejería de Agricultura se compromete a pagar las ayudas a través de una convocatoria bajo el amparo del régimen de mínimis. Estas ayudas de mínimis son aquellas subvenciones que por ser de bajo importe y compatibles con el mercado europeo no necesitan notificar su concesión a la Comisión Europea. La cuantía total de las ayudas de mínimis concedidas a los beneficiarios no puede exceder de 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales. «Tienen un tope. Los agricultores las cobran por otros conceptos y si ya has alcanzado un tope entre otros esos conceptos puede que para estas de las Atesve te paguen menos», reflexiona el agricultor. «Igual lo que va a aprobar como ayudas de mínimis no alcanza ese total aproximado de 1,3 millones estimado para 2023», remarca. De otro lado, la Junta de Extremadura asevera que las ayudas por asesoramiento para las Atesve en este año se convocarán también «en próximas fechas». Están reguladas por la orden de 17 de octubre de 2023. En el último Consejo de Gobierno del año pasado (celebrado el 29 de diciembre) se aprobó la autorización para efectuar la convocatoria. La dotación para la de 2024 es de 1.365.000 euros.

