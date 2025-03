Agricultores en Villanueva del Fresno: «Cortamos porque no se ha llegado a un acuerdo»

Son pocos, pero todavía hay agricultores cortando carreteras en Extremadura. Es lo que han hecho esta mañana varios trabajadores del campo de la zona de ... Villanueva del Fresno, los cuales han colocado sus tractores bloqueando el tráfico de la EX-107. Estaban justo en el tramo de carretera que conduce a Portugal, donde había hoy por la mañana entre quince y veinte personas que se iban relevando.

Los cortes son intermitentes y están abriendo el paso cada media hora, han indicado, para no causar demasiadas molestias en los conductores. «Cortamos porque no se ha llegado a un acuerdo. Siguen negociando. No sé si hay más gente cortando carreteras. Pero aquí se acordó ayer cortar porque hay puntos que no ha tratado porque los iba a tratar el ministro en Bruselas. El otro día se cortó en Sevilla y aquí no, otra vez se ha cortado en Olivenza y aquí no, y ahora hoy hemos cortado aquí», ha explicado esta mañana Domingo Margallo al pie de la Ex-107 junto a otros agricultores y ganaderos de la Raya que subrayan que no pertenecen a ninguna asociación.

Cuando hacían estas declaraciones eran los únicos cortes conocidos en las carreteras extremeñas, donde luego ha habido otros en Quintana de la Serena y Moraleja.

Cortes de carretera

También hay retenciones en el sur de la provincia de Badajoz, en Berlanga. Un grupo de manifestantes está provocando con una marcha lenta retenciones en el kilómetro 130 de la N-432, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En Quintana de la Serena la vía afectada desde minutos antes de las once de la mañana es la EX-346. En este punto hay un corte de la circulación. Allí se han dado cita agricultores de la citada localidad, además de otros municipios de la comarca como Valle de la Serena, Malpartida, Zalamea o Higuera de la Serena.

En la provincia de Cáceres, la carretera afectada este viernes es la EX-108, a la altura de Moraleja.

En Mérida, ocho tractores, una quincena de agricultores y alrededor de veinte agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional están en la rotonda junto a la estación de servicio de Carija. Los manifestantes han acudido con la intención de cortar la A-5 pero la Guardia Civil se lo ha impedido, informa Celestino J. Vinagre. Estos agricultores han hablado después abandonar la protesta por hoy y han decidido mismo preparar unas migas y compartirlas entre los asistentes.

En este mapa de la DGT puedes consultar en tiempo real los cortes de carretera por la huelga de agricultores.

Reunión con Planas

Este jueves los agricultores extremeños independientes han decidido realizar una sola acción por semana, con agricultores pacenses y cacereños unidos, y en una localidad que decidirán en siguientes asambleas.