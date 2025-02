Agricultores de la Campiña Sur y Tentudía suman su noveno día de protestas

Agricultores de la Campiña Sur y Tentudía han vuelto a manifestarse con sus tractores este lunes entre Azuaga y Llerena a través de la N- ... 432. Se trata de la novena jornada de protestas, que han ido incrementando día a día el número de participantes. En la jornada de hoy, la organización estima la presencia de unos 200 tractores al término de la misma en Llerena. La Guardia Civil calcula que se han congregado en torno al centenar de ellos.

Protestan contra lo que consideran «una falta de respuesta de los poderes públicos a las demandas del sector», entre las que se encuentran «los recortes en los ecorregímenes de la PAC, la posibilidad de que desaparezca la subvención al gasóleo agrícola, los problemas de las plagas en el cereal en la Campiña Sur y el coste de los insumos», entre otros.

A esta movilización se han sumado ya agricultores de Azuaga, Granja de Torrehermosa, Valverde de Llerena, Ahillones, Berlanga, Llerena, Fuente del Arco, Casas de Reina, Trasierra, Villagarcía de la Torre, Usagre, Bienvenida, Maguilla, Higuera de Llerena, Valencia de las Torres, Llera, Campillo de Llerena y Retamal de Llerena por parte de la Campiña Sur y de Fuente de Cantos, Calzadilla de los Barros, Montemolín y Monesterio desde la comarca de Tentudía. Agricultores de Cuenca, pedanía de la localidad cordobesa de Fuenteovejuna, también se ha incorporado a estas reivindicaciones.

Daniel Lara, portavoz de la movilización, asegura que su protesta no está vinculada a ningún partido político o asociación, pero tienen previsto conformar una plataforma que aúne todas sus reivindicaciones. «Estamos dispuestos a continuar, a hacer todo lo que haya que hacer. Todas estas personas están gastando gasoil aquí por un bien común. Siempre hemos defendido intereses para otros, pero ahora estamos defendiendo los nuestros. Vamos a seguir luchando pacíficamente. No queremos hacer daño, pero sí hacernos notar», ha expresado el portavoz, que ha pedido una «solución» para los agricultores. «Así no podemos vivir, el campo está destrozado. Estamos por no sembrar. Si no sembramos, ¿quién come?», ha dicho.

Luis Salguero, agricultor de Azuaga, ha sido otro de los presentes en la mañana de este lunes. Se manifiesta en contra de las políticas europeas y nacionales porque, entre otros motivos, dice, les obligan a «gastar 10 euros para recoger 10 y medio». «Que nos dejen en paz, que lo único que queremos es arrimar el hombro para que haya comida en el mundo. El campo es como lo vemos porque lo cuidaron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros. Pedimos que nos dejen cuidar a nosotros el medio ambiente», señala.

Salguero destaca también la pluralidad de este movimiento. «No tenemos banderas de ningún tipo, nos mueve el hambre. Aquí hay gente que vota a IU, Podemos, PP o Vox, pero el sentimiento es único», indica el agricultor azuagueño.

Las protestas continuarán en los próximos días y este martes tienen la intención de alargar la tractorada hasta Zafra, según ha manifestado el portavoz Daniel Lara.