Agricultor multado: «Cortar la A-66 es sancionable, pero deben entender lo que sufre el campo»

El 9 de febrero, viernes, vísperas del fin de semana del Carnaval, fue posiblemente el día más complicado para circular por carretera en Extremadura. Las ... protestas agrarias se extendieron por la región y se hicieron notorias en forma de cortes. Los más llamativos, por el impacto sobre la circulación y las características de la vía, los que ocurrieron en la A-5 y en la A-66 en Mérida. Las consecuencias de esos cortes, ni comunicados ni autorizados por la Delegación del Gobierno, están llegando ahora a los agricultores en forma de multas. Ascienden a 1.000 euros por cabeza. La semana pasada, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, confirmó que las multas ya se estaban empezando a enviar a diferentes manifestantes.

«A mí me llegó la carta ayer [por el lunes]. Y a mi hijo. Pero también a otros agricultores de Arroyo de San Serván y de otros pueblos cercanos», explica Miguel Monterrey. Es el presidente de la cooperativa 'Virgen de Perales' de su pueblo (a 14 kilómetros de Mérida), y también del principal grupo cooperativo agroalimentario de Extremadura por facturación, Viñaoliva, con sede en Almendralejo.

«Tengo claro que a mí me han puesto la multa porque me conocían, porque ni me pararon a pedir el carné de identidad ni hice nada, ni me detuvieron. Tomaron nota de mi nombre y han tramitado una denuncia que no entiendo», señalaba.

Ese 9 de febrero, además del corte durante cinco horas de la A-5 en Mérida, se produjo otra interrupción del tráfico, de mucho menos tiempo, en la otra autovía que pasa por la capital de Extremadura.

Entre las 17.05 y las 17.45 horas aproximadamente, los agricultores que se habían concentrado ante la Consejería de Agricultura y cortado el tráfico junto a su rotonda, decidieron ocupar la A-66, la autovía Ruta de la Plata. Quedaba al lado de Agricultura. Y así lo hicieron.

Conocidos

Estuvieron en el kilómetro 626 de la Ruta de la Plata. No hubo incidentes reseñables, al contrario que en la A-5, cuando la Guardia Civil tuvo que usar gases lacrimógenos. En este caso se avisó a los manifestantes que serían dispersados si no dejaban la carretera desocupada. Los agricultores se marcharon de forma voluntaria tras ocupar la calzada durante cuarenta minutos aproximadamente.

«La verdad es que es algo que no esperábamos. En absoluto», narra Monterrey. «Se ve que hemos tenido mala suerte», concluye en tono irónico, porque, asevera, las multas han sido de alguna forma imprevisibles.

«No nos pidieron el DNI para saber la identidad de las personas que estábamos en la A-66. Me ha dicho un guardia civil que en mi caso y en el de mi hijo no hacía falta el carné porque nos conocían. Quienes nos han denunciado son guardias de Arroyo», afirma.

«Sé que el corte de carretera es una infracción pero tuvimos respeto y no nos enfrentamos con los guardias. Solo pido que tengan en cuenta lo que estamos pasando el sector agrario», sentencia Monterrey.

Las cartas en las que se les anuncia una multa han empezado a llegar a inicios de esta semana. «La persona denunciada ha provocado incidentes y causado desórdenes, obstaculizando la vía, dificultando y tratando de impedir la normal circulación, poniendo en peligro el tráfico rodado y, en consecuencia, ocasionando una alteración de la seguridad ciudadana con peligro para los conductores afectados por dichos incidentes», se explica en la misiva.

Este hecho –se indica– constituye una infracción grave del artículo 36.03 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que contempla multas que pueden ir entre los 601 y los 30.000 euros.

En la carta, se les recuerda a los agricultores sancionados que disponen de quince días hábiles para pagar de forma voluntaria la sanción en este plazo, con lo que la multa se reduce a 500 euros, o presentar recurso.

«Vamos a presentar alegaciones. Ya estamos en contacto con abogados. Esperamos que el delegado del Gobierno nos atienda porque el campo está pasando por una crisis tremenda», culmina Miguel Monterrey.