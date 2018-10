El PP advierte de que el regadío de Badajoz se desvanece por la «sequía» de la Junta Olivar en regadío en la comarca de Tierra de Barros. :: HOY Los populares denuncian que en Tierra de Barros 136.000 personas están pendientes de un proyecto abandonado por Fernández Vara REDACCIÓN BADAJOZ. Miércoles, 24 octubre 2018, 10:35

El portavoz del PP provincial de Badajoz, Luis Francisco Sánchez, advirtió ayer de que la provincia pacense ve «desvanecerse sus futuros cultivos de regadío ante la sequía de ayudas, proyectos y visión de futuro de la Junta».

Así, como ejemplo, señaló que la legislatura está a punto de terminar y «los 12 municipios del regadío de Tierra de Barros siguen sin saber qué va a pasar con un proyecto que, desde la vuelta del PSOE al gobierno regional, sólo ha conocido abandono, retrasos y excusas».

El regadío de Tierra de Barros es un proyecto que afecta a tres comarcas pacenses, una superficie de 14.994,14 hectáreas y a unas 136.000 personas, que están «pendientes de saber qué va a pasar con su futuro ante la falta de certezas y de ganas de sacar el proyecto adelante por parte de Fernández Vara y su equipo».

«La falta de visión del actual ejecutivo socialista regional, está suponiendo un serio atraso para las comarcas de Mérida, Almendralejo y Villafranca de Los Barros, que ven como sus proyectos de modernización de cultivos, que supondrían una gran avance, mejoras para sus explotaciones agrícolas y generar empleo y riqueza en sus municipios, están siendo paralizados por la inoperancia de la Junta de Extremadura», apunta Sánchez.

Al respecto, critica que la Junta «está mareando un proyecto ya cerrado» por el anterior gobierno autonómico del 'popular' José Antonio Monago, «haciendo, rehaciendo y volviendo hacer un plan de futuro para el regadío de Tierra de Barros, que ahora mismo está en el limbo socialista de los titulares de prensa, con tan solo un millón de euros ejecutados en cuatro años de los 25 que prometieron», informó ayer en nota de prensa el PP provincial pacense.

Según Sánchez, variedades como el olivo, tomate, arroz o higos están siendo perjudicadas mientras la Junta de Extremadura «no parece darse cuenta de que es un sector primordial para generar empleo en los núcleos rurales de la provincia.

De este modo, el portavoz popular cree que el «futuro» del campo de la provincia de Badajoz «no puede estar dependiendo del capricho de la Junta de Extremadura, no puede fiar su viabilidad y su convergencia al vaivén de un proyecto que un día es sí y otro no, los empleos y las familias que dependen del regadío no pueden seguir esperando que el PSOE tenga voluntad para cumplir lo prometido e incluir en los Presupuestos un plan que ya lleva cuatro años de retraso».

Finalmente, recalca que el PP de la provincia de Badajoz va a seguir, por su parte, «dando la cara y exigiendo que los regadíos pacenses sean atendidos como merecen, que las ayudas comprometidas se hagan realidad.