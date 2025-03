La aceituna de verdeo aguanta en el árbol para acabar en las almazaras

«Hay hambre de aceite». La frase de Eusebio Pérez Rangel retumba en medio de un olivar en Aldea de Cortegana, pedanía de Solana de ... los Barros. A sus 51 años, oleicultor y viticultor desde la adolescencia, no pierde de vista a la cuadrilla de jornaleros que empieza a coger la aceituna de verdeo mientras no le deja de sonar el teléfono móvil. Pérez ha decidido mantener su habitual recolección de verdeo aunque, confiesa a HOY, «pocas veces como este año interesa realmente coger aceituna para almazara en lugar de para aderezo».

Tradicionalmente la aceituna de verdeo tiene unos precios superiores al destinado a molino pero este año no va a ser a sí. Se barrunta, porque todos los indicios apunta a ello, a que el kilo de aceituna para aceite va a estar a la par y eso, en sí mismo, es una noticia. Y un aliciente para los que prefieren esperar y no coger el fruto ahora.

El precio de la aceituna para aceite está a unos niveles nunca conocidos, destaca genéricamente el sector industrial de aderezo.

«Hay varias industrias de aderezo de Almendralejo que ni siquiera van a abrir. Me lo acaban de decir. No tienen aceituna de mesa ni tienen perspectiva de tenerla. No es que no haya, es que muchos agricultores van a dejar la que hay para aceite. Eso y que no todas tienen un buen calibra para ser verdeables», agrega Pérez en la parcela de 400 olivos que tiene en el paraje llamado Caleño La India. Se extienden a lo largo de unas 2,5 hectáreas. Son de la variedad manzanilla

«Es una campaña rara, de las más raras que he conocido. Todo es muy volátil. El precio a la aceituna de mesa se lo está poniendo el aceite. Y nunca se lo ha puesto de forma tan drástica. Como va a ser muy alto el del aceite compensa no coger la de verdeo en esta campaña», agrega en un primer análisis de situación Manuel Zambrano.

Además del precio, mucha aceituna irá para molino por falta de calibre para aderezo

Es el responsable de la sección de aderezo del grupo cooperativo Viñaoliva, el que más factura en la región en el sector agroalimentario y con nueve de sus cooperativas asociadas con sección de aderezo.

Si el año pasado la campaña de aceituna de verdeo fue la más corta de lo que llevamos de siglo en Extremadura frente al cosechón que se vivió en 2017, esta apunta a ser realmente singular por otro motivo. No tanto por una cuestión de cantidad –ni mucha ni escasísima, sino media, tirando a lo bajo– sino por el contexto general de demanda masiva de aceite y escasa oferta que el consumidor percibe en su bolsillo desde hace meses.

Atractivo mercado extremeño

También, afortunadamente, lo notan los productores, los agricultores, como precios más que razonables por su aceituna, «aunque la alegría no es tanta porque también se nos han disparado los costes», puntualiza Pérez Rangel, que es presidente de la sectorial de aceituna de mesa de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura.

«La demanda de aceituna para aceite es altísima y la oferta, pequeña. Incluso algunos puestos ya han abierto a finales de septiembre para recoger aceituna no de verdeo sino para la almazara», añade Zambrano.

Otro factor interesante, a tener en cuenta, es que en la vecina Andalucía, la gran despensa tanto de la aceituna de aderezo como la de almazara en España, la previsión de cosecha para ambas campañas es baja, más baja incluso que la del año pasado. Y eso, de forma colateral, es una forma de alentar a que más compradores vengan a Extremadura.

Industrias de verdeo no van a abrir por falta de producto a comprar

Para ajustar el foco, por ejemplo, en la provincia de Sevilla, indica Asaja que la oferta es escasa y la demanda alta. Los precios de operaciones de aceituna de mesa recogidos por esa organización agraria se mantienen altos en líneas generales, con una horquilla según variedades, tamaños y calidades.

Esa horquilla va desde los 1,20 euros por kilo de la variedad hojiblanca hasta los 1,80 euros por kilo en el resto de variedades, con oscilaciones y variaciones de precios casi diarias, se apunta.

Cuenta el responsable de aderezo del grupo Viñaoliva que lo que se llama el enlace de campaña –el final de una con el comienzo de otra– en este mes de septiembre deja una realidad de depósitos casi vacíos de aceite en cooperativas e industrias almazaras por las excelentes ventas.

«Y todo esto está marcando de forma decisiva el inicio del verdeo de este año. Si no hay cambios en el tiempo, si no tenemos lluvias a la vista y seguimos con este calor, «para la próxima semana, a partir del 12, estará la campaña de aceite comenzada de forma general, al menos en la provincia de Badajoz. En la de Cáceres es más tardía», añade Zambrano. Ya en la campaña pasada, la escasez de fruto adelantó de forma general la recogida de la aceituna para molino a la última semana de octubre en la región.

Destaca Eusebio Pérez que el verdeo comienza con expectativas frustradas, por ejemplo, en Tierra de Barros respecto a un mayor calibre del fruto porque dice que en la provincia de Cáceres las lluvias han sido más generosas y en el territorio cacereño la cosecha se ha podido consolidar mucho mejor.

«Había más aceituna este año, desde luego, que el pasado. En general, el árbol está cargado pero el tiempo ha impedido que cuajen las aceitunas. Si las aguas hubieran sido más generosas en primavera y ahora en septiembre....», lamenta el agricultor de la pedanía de Solana de los Barros.

Relacionado con esta evidencia, el agricultor de Aldea de Cortegana pone también el foco en que no hay problemas generales de mano de obra en esta ocasión, algo que suele suceder cada año y más cuando la previsión de cosecha de aceituna de mesa es notable.

«Hay mucha mano de obra disponible, al contrario que otros años. Hay un 30% más de personal disponible. Se pensaba que iba a ser una campaña muy abundante y no lo es. Tanto que han venido cuadrillas de jornaleros a trabajar y se han tenido que ir porque se han dado cuenta con no tienen verdeo a la vista», refrenda Eusebio Pérez.

Muy por debajo de la media

No hay alegría en la campaña de verdeo de este año, reflexiona gráficamente Manuel Zambrano. Además del tirón de la aceituna para aceite, la prevista para verdeo «tiene un tamaño justo para ir a aderezo, muchas aceitunas incluso no pueden ir y solo tienen cabida para almazara».

El 50% de lo que hay no se puede verdear, sentencia. La cosecha no ha cogido el calibre mínimo en muchos casos, informa el representante de la sección de aderezo de Viñaoliva. Hay algunas cooperativas o empresas que el año pasado cogieron 400.000 kilos de aceituna y en este año no van a llegar ni a las 200.000, vaticina.

Avanza que el grupo Viñaoliva tiene una capacidad de contratación por campaña de unos 20 millones de kilo. Es seguro que «este año no nos vamos siquiera a acercar a la media, que está entre los 10 y los 15 millones. La campaña pasada fue bajísima, 3 millones, y en la de esta, con suerte llegaremos a los 8 millones de kilos», culmina Manuel Zambrano.