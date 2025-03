Más de 500 personas se manifiestan en Mérida para exigir ayudas directas por la sequía

Más de 500 personas se han manifestado este jueves en las inmediaciones de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en Mérida para ... exigir más ayudas directas al sector agroganadero extremeño que ayuden a paliar los efectos de la sequía y también del encarecimiento de los costes de producción.

Las protestas, convocadas por la organización agraria Apag Extremadura Asaja, continuarán a partir del 28 de mayo «con independencia de quien salga o deje de salir» en las elecciones, ha asegurado su presidente, Juan Metidieri, en declaraciones a Europa Press.

La manifestación «es un verdadero éxito», en opinión de Metidieri, y «demuestra que hay una situación crítica en todo el sector y que las ayudas son totalmente insuficientes», ha añadido. En unos casos, ha explicado, muchas producciones se han quedado sin atender en esas ayudas, como los cultivos permanentes. En otros, se han puesto sobre la mesa cantidades insuficientes a su juicio, como las destinadas al porcino. «En Extremadura hay 200.000 madres, con lo que cinco euros por madre no es nada», ha señalado.

Metidieri ha subrayado que «si el campo en Extremadura se hunde, el futuro de esta región sería incierto», por lo que considera que hay que poner muchas más ayudas directas.

El responsable de Apag Extremadura Asaja ha indicado que, aunque las previsiones meteorológicas para los próximos días apuntan a que va a llover en la región, «el agua que pueda caer ayudará algo, pero poco, a los cultivos permanentes y al regadío, será un pequeño alivio, pero la mayor esperanza está puesta ya en el otoño».

A este respecto, hay que señalar que la manifestación estaba encabezada por una imagen de San Isidro, portada por agricultores a modo de procesión para rogarle que llueva en Extremadura.

Pérdidas

La organización aún no tiene cuantificadas las pérdidas que la sequía y el encarecimiento de los costes de producción está suponiendo para el campo extremeño, pero a nivel nacional se cifran en más de 10.000 millones de euros, «con lo que los 630 millones aprobados es totalmente insuficiente».

En este sentido, y ante la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea en Bruselas el 30 de mayo para abordar esta cuestión, Metidieri ha pedido que «no se pongan coletillas de ningún tipo, que generan muchas dudas» y que haya celeridad en los pagos.

Por otro lado, a los políticos extremeños que están ahora en campaña electoral les ha reclamado que todo lo que atañe al campo «no se quede solo en promesas electorales y sean medidas reales».

Asimismo, se ha desmarcado del hecho de que Asaja Cáceres, su socio en la institución, no hay participado en la manifestación. «Habrá que preguntarle al responsable de Asaja Cáceres» (Ángel García Blanco), ha indicado ante la pregunta de por qué no ha seguido esta convocatoria de protesta. «Los que estamos aquí consideramos que hay suficiente daño en el campo, no solo por la sequía, que ha sido la puntilla, sino por el encarecimiento de los costes de producción», ha insistido.