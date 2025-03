500 agricultores protestan delante de la consejería y demandan una reunión a Morán

«Queremos que nos escuche. Es la consejera de Agricultura». De forma pacífica, venidos de varias comarcas de la provincia de Badajoz, alrededor de 500 ... agricultores, se concentraron este martes ante la Consejería de Agricultura, blindada con la presencia de más de 60 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, además de cerca de una veintena de furgonetas y otros vehículos policiales.

En el enésimo día de protesta agraria de un febrero especialmente movido, los manifestantes pusieron el foco en la Junta de Extremadura. Solicitaron una entrevista con la consejera, Mercedes Morán, para trasladarle unas peticiones que siguen siendo prácticamente las mismas desde hace tiempo. Desde la flexibilización de la PAC a la eliminación de la burocracia; desde la exigencia de precios dignos a políticas que permitan la incorporación de jóvenes al sector agroganadero.

«Nos han dicho que la consejera no está aquí (por la mañana hubo Consejo de Gobierno y dio una rueda de prensa en Presidencia de la Junta), pero lo que buscamos es un día y una hora para que nos atienda. Casi no nos dejan registrar la solicitud de entrevista pero al final lo hemos podido hacer», decía Antonio Ortiz, agricultor de Almendralejo. Él, junto a Daniel Lara, de Llerena, fueron las dos personas que pudieron acceder al interior de una Consejería rodeada por medios policiales como hacía tiempo que no se recordaba en Mérida.

Sin tractores

La concentración de agricultores se hizo a través de mensajes de WhatsApp y sin comunicación a la Delegación del Gobierno. Fue numerosa y a pie porque tenían claro que la imagen de tractores circulando –o bloqueando– vías y carreteras en la capital de Extremadura se abandonaba. Por esta vez. También se obvió otra de las ideas que se lanzaron, como era la de impedir la salida de los funcionarios de Agricultura tras acabar su jornada laboral.

De la Campiña Sur, de Tierra de Barros, de la comarca de Mérida. Fueron llegando sobre las 11.30 horas. La Policía había cortado el tramo de la avenida Luis Ramallo por el que se da acceso a la Consejería de Agricultura y Ganadería para evitar problemas de tráfico. Pasado el mediodía, los manifestantes cogieron una pancarta e iniciaron una pequeña manifestación.

Al pasar a la rotonda de Agricultura, el tráfico tuvo que ser desviado, propiciando dificultades en salidas y llegadas a las autovías A-66 y A-5. La calma se impuso pero la circulación de vehículos quedó restringida durante cerca de tres horas por ese entorno.

Ampliar La presencia policial ha sido muy visible para impedir el acceso a la consejería. J. M. R.

Ampliar Los manifestantes transitan por la rotonda de la consejería de Agricultura, que debió ser cortada al tráfico J. M. R.

«Somos agricultores que queremos que nos dejen trabajar», resumía Tomás Araguete, de Corte de Peleas. En una breve alocución, introducía otro matiz: era una protesta «independiente», esto es, sin estar vinculada las organizaciones agrarias que se sientan en el Consejo Asesor Agrario.

«No queremos saber nada de ellos», concluía Araguete mientras sostenía una pancarta en la que aparecía el lema de 'Agricultura viva' y, bajo el mismo, una bandera de España y otra de Extremadura a los lados y tachados los logos de UPA-UCE, Asaja, COAG y La Unión. A pesar de no ser bienvenidos, se vieron responsables de algunas de estas organizaciones en la protesta como la directora técnica de Apag, Montserrat Herrojo. «Lo único que esperamos es que la consejera de Agricultura nos reciba», insistía Antonio Ortiz.