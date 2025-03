2021, un enrevesado año agrario

Comenta Compartir

Analizando la primera estimación hecha pública por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción de la rama agraria a nivel nacional en 2021 crecería un 6,7% alcanzando un valor aproximado de 55.800 millones de euros. Cifras récord tanto en producción vegetal (33.150 millones de euros), con un aumento del 9,1%, y en producción animal (20.900 millones de euros) y un repunte del 3,6%. Con esto datos, se podría pensar que 2021 ha sido un excelente año para el sector agrario. Sin embargo, la realidad es que el elevado incremento de los costes de producción, por encima del 13%, y la propia inflación de la economía en su conjunto, se han comido este margen y ha hecho que la renta agraria real descienda un 6%

El principal insumo que ha presionado a la baja la rentabilidad de las explotaciones ha sido el de los piensos, que ha impactado negativamente en la renta en más de 7 puntos porcentuales. La principal razón ha sido la reducida disponibilidad de cereales para pienso en los mercados internacionales. En segundo lugar el fuerte incremento de los costes energéticos desde de mitad de año, que ha impactado negativamente en más de dos puntos; seguido de los fertilizantes, con 0,7 puntos. Sin embargo, algunos factores han impedido que la caída fuera todavía más lacerante, como el buen precio que han tenido los cereales, debido precisamente a la limitada oferta, y el aceite de oliva.

Por otro lado, tampoco podemos olvidarnos de una pandemia que ha distorsionado muchos mercados y ha generado una evolución anómala, con no pocos de ellos arrastrando todavía el cierre y posterior apertura limitada del consumo no doméstico.

Dos cuestiones muy singulares han marcado también este año 2021. Una de ellas la estrategia de recuperación del lobo, anacrónica y desproporcionada, y que ha entrado en conflicto directo con el sector ganadero en extensivo. Veremos en años venideros el impacto real tanto en la ganadería y en la sociedad rural, pero también en la urbana que gusta disfrutar de espacios naturales seguros, que ahora lo serán menos.

La segunda cuestión es la reforma de la Ley de la Cadena, cuyo objetivo es mejorar las limitaciones de la anterior norma. También establecer un marco adecuado que facilite el equilibrio entre todos los eslabones, de tal manera que el sector primario no cargue de forma excesiva con la presión comercial del comercio alimentario. En todo caso, una herramienta que por sí sola no va a solucionar el problema de la venta por debajo de costes, ya que hay otros muchos factores del mercado y del propio dimensionamiento de los diferentes subsectores, que van más allá.

Y de salida pero tras años de negociación, una nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 y un Plan Estratégico Nacional que la va a desarrollar, y que avanza en una línea más descentralizada y adaptable a las realidades locales. Sobre el papel podrían dar estabilidad transitoria al sector, a la espera de que se hagan efectivos las grandes estrategias europeas orientadas al reverdecimiento de la economía. Sin embargo, no son pocas las voces que se han elevado anunciando un importante impacto en el mercado si no se amortigua su aplicación, con importantes subidas de los precios de los alimentos, caída de renta del sector y una pérdida de competitividad en los mercados internacionales. Es difícil valorarlo todavía, pero lo que si es cierto es que una vez se aplique la Estrategia del Campo a la Mesa, la Estrategia de Biodiversidad y el gran Pacto Verde, el sector agrario tendrá que cambiar mucho y tendrá cada vez menos que ver con el que conocemos en la actualidad. Para unos será bueno y para otros no, pero el hecho es que la estabilidad y la suficiencia alimentaria que hasta ahora ha garantizado la PAC, podrán ya no ser una garantía, lo que abriría otra brecha en una cada vez más debilitada Unión Europea.