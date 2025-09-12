Test del Toyota Gazoo Racing en La Codosera

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El equipo oficial Toyota Gazoo Racing, del Campeonato del Mundo de Cross Country, con el piloto Joao Ferreira y su copiloto Filipe Palmeiro, recientes campeones de la Baja Aragón, han elegido La Codosera para realizar dos jornadas de test, previos a sus próximos compromisos deportivos. El equipo mundialista recibió la visita de la consejera de Deportes, Victoria Bazaga, y del director general de Deportes, Santiago Amaro, que conocieron de primera mano los preparativos de la BP Ultimate Rallye Raid Portugal Extremadura, que se celebrará entre los días 22 y 28 de septiembre, próximamente, así como de la Baja TT Dehesa de Extremadura.