El Sport pasa de ronda y espera a un ‘primera’

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

El Sport Extremadura no se pone límites y se regalará toda una fiesta en la Copa de la Reina recibiendo en la siguiente fase a un equipo de Liga F. El equipo que dirige Juan Carlos Antúnez dejó en la cuneta este miércoles al Rayo Vallecano en la segunda ronda para conseguir una clasificación que tiene el premio añadido de medirse a un rival de la máxima categoría. El conjunto pacense, que previamente había dado la sorpresa eliminando al Cacereño Femenino, se impuso a las madrileñas a domicilio por 1-5.

