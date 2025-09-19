Seis buses gratis y 700 entradas vendidas en el fondo emeritense

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

De momento, las expectativas están superando a la realidad. Desde Cáceres, tan solo se han inscrito 310 aficionados a los autobuses fletados por el club. Por lo que tan solo saldrán seis vehículos el sábado a las 15.00 horas desde la Avenida de Portugal. Hace una semana, ante el Arenteiro, se apuntaron al desplazamiento gratuito 557 abonados verdes. El club cacereño espera que el resto se desplace en sus coches particulares para trasladar a más aficionados que la jornada pasada. Aparte de los abonados, que tienen acceso gratis al partido, el Cacereño ha despachado unas 300 entradas entre sus seguidores.

Por su parte, tan solo se han vendido poco más de 700 entradas en el fondo sur del Francisco de la Hera, grada a la que irán destinados los aficionados del Mérida. Si bien, teniendo en cuenta las temperaturas del sábado a esa hora, muchos abonados emeritenses están optando por sacar sus localidades en Tribuna y Preferencia. Por lo que, a un día de la disputa del partido, el desplazamiento visitante rondaría el millar.