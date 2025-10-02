HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

VOLEIBOL

Reconocimientos médicos en el Arroyo

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Se acerca el comienzo de la liga y el Extremadura Arroyo cumple con una de las rutinas obligadas de cada inicio de competición. La plantilla del equipo cacereño ha pasado el pertinente reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud Cáceres, como parte del convenio de colaboración que han suscrito las dos entidades. La plantilla al completo, a excepción de la brasileña Sara Gabrielly que aún no se ha incorporado a la disciplina del club extremeño, se ha sometido a un exhaustivo reconocimiento que ha contemplado contempla auscultamiento, mediciones, pesadas, analíticas y electrocardiogramas, supervisado por la doctora Shamila López, quien también ha concretado otras pruebas.

