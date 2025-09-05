HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

PREMIER PADEL

Paula Josemaría sigue adelante en Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

Tras el parón del mes de agosto, ha vuelto la actividad en el Premier Padel con el P1 de Madrid. Paula Josemaría y Ariana Sánchez buscan recuperar el trono y firmaron su pase a cuartos tras vencer a Bea Caldera y Carmen Goenaga (6-4/6-2). Por su parte, el pacense José Antonio García Diestro y Juanlu Esbrí (que eliminaron a 'Pincho' Fernández en la ronda anterior), sucumbieron ante Fede Chingotto y Ale Galán (6-1/6-2). El emeritense Pablo Cardona y Juan Tello cayeron ante Fran Guerrero y Javi Leal (6-4/6-7/4-6). Tampoco le fueron bien las cosas a la cacereña Lorena Rufo y a Jessica Castelló, que perdieron ante Martina Fassio y Carolina Orsi por un doble 6-3. El emeritense Teo Zapata se despidió en primera fase.

