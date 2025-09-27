Paula Josemaría pasa a ‘semis’ en Dusseldorf

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Les tocó sudar, pero Paula Josemaría y Ariana Sánchez lograron este viernes su pase a las semifinales del P2 de Dusseldorf tras vencer a Claudia Jensen y Alejandra Alonso en tres sets. Las números 2 comenzaron arrollando con un 6-0 en la primera manga, pero sus rivales reaccionaron empatando la contienda con 4-6. La moralejana y la catalana resolvieron en el tercero con 6-1.