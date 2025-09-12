HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

PREMIER PADEL

Paula Josemaría empieza sin titubeos en el Major de París

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

Cita de altos vuelos la que se disputa esta semana en el Premier Padel con el Major de París en liza, que pone en ... juego un importante botín de puntos, que serán fundamentales en la lucha por la primera posición del ranking, donde Paula Josemaría y Ariana Sánchez necesitan un empuje para recuperar el terreno perdido con Delfi Brea y Gemma Triay. Especialmente tras la prematura eliminación hace una semana en el P1 de Madrid. La moralejana y la catalana se impusieron sin muchos apuros ayer en octavos a Marta Barrera y Marta Caparrós (6-3/6-0). En cuartos se verán las caras este viernes a Beatriz Caldera y Carmen Goenaga.

